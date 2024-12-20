Гособвинение в Самаре запросило для певца Шарлота* 7 лет и 5 месяцев колонии
Эдуард Шарлот*. Обложка © Telegram / Адвокат Алексей Лапузин
Представитель прокуратуры запросил для певца Шарлота* наказание в виде семи лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 299 тысяч рублей.
«Прошу суд назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и пять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также наложить штраф в размере 299 тысяч рублей», — заявил прокурор Владислав Кутузов на судебном заседании Самарского областного суда в пятницу, 20 декабря.
На последнем заседании Шарлот* продемонстрировал записку, на которой нарисовал флаг России и написал извинения. На листке бумаги утверждалось, что он осознал свои ошибки и мечтает приносить пользу своей стране. Певец частично признал свою вину в реабилитации нацизма.
Напомним, что уголовное преследование Шарлота* началось в ноябре прошлого года после того, как он сделал череду антироссийских заявлений и демонстративно сжёг свой паспорт.
* Включён в список террористов и экстремистов