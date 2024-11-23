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23 ноября, 13:09

В РПЦ готовы простить певца Шарлота*

Кипшидзе: В РПЦ получили покаянное письмо Шарлота* и готовы его простить

В РПЦ получили письмо от певца Эдуарда Шарлота*, в котором тот раскаивается в оскорблении чувств верующих. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что не имеет ничего против его прощения. Соответствующее ходатайство направлено в Самарский городской суд.

«В отделе получили покаянное письмо певца Шарлота*, а также приняли к сведению принесённые им публичные извинения. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, в суд было направлено ходатайство, что с нашей стороны препятствия для применения статьи 76 [УК РФ] не существует»,сказал Кипшидзе в комментарии для РИА «Новости».

Статья 76 УК РФ позволяет освободить преступника от ответственности в случае раскаяния. Певец обвиняется в реабилитации нацизма, оскорблении религиозных чувств верующих, уничтожении документа и возбуждении ненависти.

Напомним, на последнем заседании суда Шарлот* продемонстрировал записку, на которой нарисовал флаг России и написал извинения. На листке бумаги утверждалось, что он осознал свои ошибки и мечтает приносить пользу своей стране. Певец частично признал свою вину в реабилитации нацизма.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Life.ru

Полина Никифорова
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