В РПЦ готовы простить певца Шарлота*

В РПЦ получили письмо от певца Эдуарда Шарлота*, в котором тот раскаивается в оскорблении чувств верующих. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что не имеет ничего против его прощения. Соответствующее ходатайство направлено в Самарский городской суд.

«В отделе получили покаянное письмо певца Шарлота*, а также приняли к сведению принесённые им публичные извинения. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, в суд было направлено ходатайство, что с нашей стороны препятствия для применения статьи 76 [УК РФ] не существует», — сказал Кипшидзе в комментарии для РИА «Новости».

Статья 76 УК РФ позволяет освободить преступника от ответственности в случае раскаяния. Певец обвиняется в реабилитации нацизма, оскорблении религиозных чувств верующих, уничтожении документа и возбуждении ненависти.