"Ему стало полегче жить": Отец Шарлота рассказал, как изменился сын в СИЗО
Kp.ru: Отец Шарлота заявил, что, находясь в СИЗО, сын изменился и раскаялся
Находящийся в СИЗО скандально известный певец Эдуард Шарлот. Обложка © ТАСС / Альберт Дзень
Находящийся в СИЗО скандально известный певец Эдуард Шарлот начал осознавать всю серьёзность своих одиозных поступков. Как рассказал kp.ru отец исполнителя Валерий Шарлот, его сыну стало легче жить.
Артист находится под стражей с декабря прошлого года. Накануне состоялось судебное заседание, на котором было принято решение о продлении срока содержания под стражей для певца до 29 мая. Защита намерена обжаловать это решение. Шарлот-старший на суде заявил, что его сын раскаялся и просил изменить меру пресечения на домашний арест или залог, однако просьба не была удовлетворена.
По словам Шарлота-старшего, сейчас его сын чувствует себя лучше, а их отношения улучшились. Мужчина признался, что навещает его каждую неделю, чему исполнитель очень рад.
"Мне кажется, ему стало получше, потому что он начал немножко понимать, что всё не быстро и не просто, что надо рассчитывать на свои силы, а не на какое-то везение. Эдя сейчас, видимо, понял эту ситуацию лучше. Складывается ощущение, что ему стало полегче жить. Отношения у нас тоже улучшились, так как он видит только меня", — признался Шарлот-старший.
Напомним, Эдуард Шарлот попал под внимание правоохранителей после ряда провокационных антироссийских заявлений и акции с публичным сожжением своего российского паспорта. Певец заявлял, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Однако в конце прошлого года Шарлот прилетел в Санкт-Петербург, где его сразу задержали. На данный момент против него возбуждено четыре уголовных дела. В феврале стало известно, что певца перевели из самарского СИЗО в спецклинику в Саратове, где он должен был пробыть полтора месяца.