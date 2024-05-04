"Ему стало полегче жить": Отец Шарлота рассказал, как изменился сын в СИЗО

Находящийся в СИЗО скандально известный певец Эдуард Шарлот начал осознавать всю серьёзность своих одиозных поступков. Как рассказал kp.ru отец исполнителя Валерий Шарлот, его сыну стало легче жить.

Артист находится под стражей с декабря прошлого года. Накануне состоялось судебное заседание, на котором было принято решение о продлении срока содержания под стражей для певца до 29 мая. Защита намерена обжаловать это решение. Шарлот-старший на суде заявил, что его сын раскаялся и просил изменить меру пресечения на домашний арест или залог, однако просьба не была удовлетворена.

По словам Шарлота-старшего, сейчас его сын чувствует себя лучше, а их отношения улучшились. Мужчина признался, что навещает его каждую неделю, чему исполнитель очень рад.