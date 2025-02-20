«Позорище!»: Депутат высказал Life.ru мнение о продаже фальшивых госнаград на маркетплейсах

На маркетплейсах появляется всё больше поддельных госнаград из дешёвого материала по небольшим ценам. Такая практика оскорбляет настоящих российских героев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, и её необходимо прекратить, заявил в беседе с Life.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

«На маркетплейсах всё чаще встречается продажа фейковых наград из дешёвого материала, причём цена вопроса — 1000 рублей. Получается, что любой желающий может «нарядиться» в медали», — заявил он.

Вы только вдумайтесь — пока наши ребята грудью ложатся за Родину, какая-то шушера спекулирует поддельными медалями! Это же ни в какие ворота не лезет! Продают «победы» и «геройства» направо-налево, а совести ни на грош! Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»

По его словам, у людей, которые, наживаясь на воинской доблести, продают «победу» и «героизм», нет ни крупицы совести. Иванов предложил штрафовать торговые площадки за каждую проданную поддельную награду.

Сидят эти проходимцы в своих интернет-лавочках и наживаются на символах воинской доблести. А маркетплейсы им потакают! Неужели нельзя отслеживать эту грязь? Я считаю, надо бить по больному — штрафовать эти площадки за каждую проданную фальшивку! Пусть почувствуют, что такое соучастие в дискредитации Армии РФ. Раз уж сами торговцы безответственные, пусть платформы отвечают рублём! Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов

«Это же позорище — купить за три копейки «медаль героя» и щеголять ей! Настоящие герои кровь проливают, а всякие прохвосты их подвиги опошляют. Хватит смотреть сквозь пальцы на это беззаконие! Защитим честь наших защитников», — заключил наш собеседник.