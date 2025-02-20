«Позорище!»: Депутат высказал Life.ru мнение о продаже фальшивых госнаград на маркетплейсах
Депутат Иванов призвал штрафовать маркетплейсы за продажу поддельных медалей
На маркетплейсах появляется всё больше поддельных госнаград из дешёвого материала по небольшим ценам. Такая практика оскорбляет настоящих российских героев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, и её необходимо прекратить, заявил в беседе с Life.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.
«На маркетплейсах всё чаще встречается продажа фейковых наград из дешёвого материала, причём цена вопроса — 1000 рублей. Получается, что любой желающий может «нарядиться» в медали», — заявил он.
Вы только вдумайтесь — пока наши ребята грудью ложатся за Родину, какая-то шушера спекулирует поддельными медалями! Это же ни в какие ворота не лезет! Продают «победы» и «геройства» направо-налево, а совести ни на грош!
По его словам, у людей, которые, наживаясь на воинской доблести, продают «победу» и «героизм», нет ни крупицы совести. Иванов предложил штрафовать торговые площадки за каждую проданную поддельную награду.
Сидят эти проходимцы в своих интернет-лавочках и наживаются на символах воинской доблести. А маркетплейсы им потакают! Неужели нельзя отслеживать эту грязь? Я считаю, надо бить по больному — штрафовать эти площадки за каждую проданную фальшивку! Пусть почувствуют, что такое соучастие в дискредитации Армии РФ. Раз уж сами торговцы безответственные, пусть платформы отвечают рублём!
Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов
«Это же позорище — купить за три копейки «медаль героя» и щеголять ей! Настоящие герои кровь проливают, а всякие прохвосты их подвиги опошляют. Хватит смотреть сквозь пальцы на это беззаконие! Защитим честь наших защитников», — заключил наш собеседник.
Мнение Михаила Иванова разделяет и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Напомним, она также выступила с критикой продажи фальшивых медалей на маркетплейсах, назвав это «дискредитацией Армии России».
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