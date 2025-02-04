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Регион
4 февраля, 10:48

«Что за жесть?» Мизулину возмутила продажа липовых орденов участников СВО на маркетплейсах

Мизулина назвала дискредитацией армии продажу орденов на маркетплейсах

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина раскритиковала продажу поддельных медалей на маркетплейсах, охарактеризовав это как «дискредитацию российской армии». В своём телеграм-канале она опубликовала скриншоты, где предлагаются различные военные медали, включая награды за участие в специальной военной операции (СВО).

На маркетплейсах стали продавать «палёные» ордена. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

На маркетплейсах стали продавать «палёные» ордена. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

«Что за жесть на наших маркетплейсах? Это ли не есть самая настоящая дискредитация армии? Наши бойцы сражаются на фронте, рискуя жизнью, а на площадках продаются какие-то липовые медали и ордена. Неужели нет совести у продавцов и им вообще без разницы на чём зарабатывать», — написала Мизулина.

На маркетплейсах стали продавать «палёные» ордена. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

На маркетплейсах стали продавать «палёные» ордена. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

Мизулина жёстко ответила Трампу на его заявление о роли России во Второй мировой войне
Мизулина жёстко ответила Трампу на его заявление о роли России во Второй мировой войне

Ранее Мизулина раскритиковала депутатов Государственной думы за обсуждение популярного трека «Сигма бой». Она также отметила, что готова представить множество примеров «выдающихся» текстов песен, которые будут включены в обращения в Генеральную прокуратуру и МВД.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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