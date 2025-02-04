«Что за жесть?» Мизулину возмутила продажа липовых орденов участников СВО на маркетплейсах

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина раскритиковала продажу поддельных медалей на маркетплейсах, охарактеризовав это как «дискредитацию российской армии». В своём телеграм-канале она опубликовала скриншоты, где предлагаются различные военные медали, включая награды за участие в специальной военной операции (СВО).

На маркетплейсах стали продавать «палёные» ордена. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

«Что за жесть на наших маркетплейсах? Это ли не есть самая настоящая дискредитация армии? Наши бойцы сражаются на фронте, рискуя жизнью, а на площадках продаются какие-то липовые медали и ордена. Неужели нет совести у продавцов и им вообще без разницы на чём зарабатывать», — написала Мизулина.

На маркетплейсах стали продавать «палёные» ордена. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина