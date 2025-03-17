«Чёртовы русские»: Разоблачена ложь оскароносного фильма «Настоящая боль» о Красной армии
Kp.ru: Оскароносный фильм «Настоящая боль» тиражирует ложь о Красной армии
Обложка © Кадр из фильма «Настоящая боль», режиссер Джесси Айзенберг, сценарист Джесси Айзенберг / Kinopoisk
В этом году драма «Настоящая боль» режиссёра Джесси Айзенберга завоевала премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. К слову, на эту же статуэтку претендовал Юра Борисов. И пока наш актёр прославлял Россию, американская картина тиражировала русофобию и ложь об исторической роли Красной армии.
Художественная кинолента представляет собой тур по Варшаве, посвященный событиям Второй Мировой войны. Герои картины первым делом посещают памятник жителям местного гетто, восставшим против нацистов в 1943 году. А уже на подходе к памятнику Варшавскому восстанию 1944 года британский гид заявляет, мол, «самое странное и страшное было не то, что его подавили немцы (это, наверное, было не очень страшно), а роль, которую сыграли русские».
Зрителям без какого-либо контекста навязывается ложь о том, что Красная армия не пришла на помощь восставшей Варшаве. А далее главный герой фильма — внук женщины, выжившей во время Холокоста, то есть спасённой той самой Красной армией — зовёт людей сфотографироваться у монумента в честь восставших, которые «воевали с чёртовыми русскими (Fucking Russkies) и немцами (the Krouts)».
Вбрасывая в общественное сознание ксенофобские оскорбления в адрес русского народа, авторы оскароносной картины попирают память 600 тысяч советских солдат, которые пали в боях за Польшу. В этом фильме ничего не делается случайно, ведь Джесси Айзенберг очень тщательно подошёл к работе. Лишь на переговоры об организации съёмок на территории музея Майданека у него ушло 8 месяцев, уточняет kp.ru.
Ранее Life.ru опубликовал список всех лауреатов премии «Оскар-2025». Напомним, российский актёр Юра Борисов не получил «Оскар» в категории за лучшую мужскую роль второго плана за работу в фильме «Анора». Награда досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».