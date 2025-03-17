В этом году драма «Настоящая боль» режиссёра Джесси Айзенберга завоевала премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. К слову, на эту же статуэтку претендовал Юра Борисов. И пока наш актёр прославлял Россию, американская картина тиражировала русофобию и ложь об исторической роли Красной армии.

Художественная кинолента представляет собой тур по Варшаве, посвященный событиям Второй Мировой войны. Герои картины первым делом посещают памятник жителям местного гетто, восставшим против нацистов в 1943 году. А уже на подходе к памятнику Варшавскому восстанию 1944 года британский гид заявляет, мол, «самое странное и страшное было не то, что его подавили немцы (это, наверное, было не очень страшно), а роль, которую сыграли русские».

Зрителям без какого-либо контекста навязывается ложь о том, что Красная армия не пришла на помощь восставшей Варшаве. А далее главный герой фильма — внук женщины, выжившей во время Холокоста, то есть спасённой той самой Красной армией — зовёт людей сфотографироваться у монумента в честь восставших, которые «воевали с чёртовыми русскими (Fucking Russkies) и немцами (the Krouts)».