Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 13:04

«Чёртовы русские»: Разоблачена ложь оскароносного фильма «Настоящая боль» о Красной армии

Kp.ru: Оскароносный фильм «Настоящая боль» тиражирует ложь о Красной армии

Обложка © Кадр из фильма «Настоящая боль», режиссер Джесси Айзенберг, сценарист Джесси Айзенберг / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Настоящая боль», режиссер Джесси Айзенберг, сценарист Джесси Айзенберг / Kinopoisk

В этом году драма «Настоящая боль» режиссёра Джесси Айзенберга завоевала премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. К слову, на эту же статуэтку претендовал Юра Борисов. И пока наш актёр прославлял Россию, американская картина тиражировала русофобию и ложь об исторической роли Красной армии.

Художественная кинолента представляет собой тур по Варшаве, посвященный событиям Второй Мировой войны. Герои картины первым делом посещают памятник жителям местного гетто, восставшим против нацистов в 1943 году. А уже на подходе к памятнику Варшавскому восстанию 1944 года британский гид заявляет, мол, «самое странное и страшное было не то, что его подавили немцы (это, наверное, было не очень страшно), а роль, которую сыграли русские».

«Они пытались нас уничтожить 75 лет»: Мэтр Голливуда «вышел из спячки» и удивился отношениям с РФ
«Они пытались нас уничтожить 75 лет»: Мэтр Голливуда «вышел из спячки» и удивился отношениям с РФ

Зрителям без какого-либо контекста навязывается ложь о том, что Красная армия не пришла на помощь восставшей Варшаве. А далее главный герой фильма — внук женщины, выжившей во время Холокоста, то есть спасённой той самой Красной армией — зовёт людей сфотографироваться у монумента в честь восставших, которые «воевали с чёртовыми русскими (Fucking Russkies) и немцами (the Krouts)».

Вбрасывая в общественное сознание ксенофобские оскорбления в адрес русского народа, авторы оскароносной картины попирают память 600 тысяч советских солдат, которые пали в боях за Польшу. В этом фильме ничего не делается случайно, ведь Джесси Айзенберг очень тщательно подошёл к работе. Лишь на переговоры об организации съёмок на территории музея Майданека у него ушло 8 месяцев, уточняет kp.ru.

Голливудский актёр рассказал, почему Юру Борисова оставили без «Оскара»
Голливудский актёр рассказал, почему Юру Борисова оставили без «Оскара»

Ранее Life.ru опубликовал список всех лауреатов премии «Оскар-2025». Напомним, российский актёр Юра Борисов не получил «Оскар» в категории за лучшую мужскую роль второго плана за работу в фильме «Анора». Награда досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar