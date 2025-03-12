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Регион
12 марта, 13:57

«Они пытались нас уничтожить 75 лет»: Мэтр Голливуда «вышел из спячки» и удивился отношениям с РФ

Актёр Майкл Дуглас заявил, что Россия 75 лет пыталась уничтожить США

Майкл Дуглас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macri roland

Майкл Дуглас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macri roland

Американский актёр Майкл Дуглас обрушился с критикой на политику США и их сближение с Россией. Обладатель «Оскара» признался, что чувствует себя отставшим от новостной повестки из-за последних известий о сближении Вашингтона и Москвы. Дуглас объяснил, что чувствует себя как медведь после спячки и растерян из-за того, что после 75 лет, на протяжении которых Москва якобы пыталась уничтожить Штаты, Белый дом делает шаг навстречу. Такое заявление сделал артист в соцсетях.

«Я был в спячке, а потом вышел — и это будто новый мир. Мы с россиянами союзники... А я-то думал, что они пытались уничтожить нас в течение последних 75 лет. Во всяком случае я просто хочу на секунду затрубить в собственный рог», — высказался актёр.

Майкл Дуглас известен по таким фильмам, как «Игра», «Основной инстинкт», «Роман с камнем», серии «Мстители», «Уолл-стрит», «Траффик», «За канделябрами», «Метод Комински» и другим. Он сын актёра «золотой эры» Голливуда Кирка Дугласа.

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Майкл Дуглас ранее высказывал сожаление, что Соединённые Штаты не давали Украине разрешение на удары дальнобойными ракетами по территории России из-за опасений ядерной эскалации. Также известно, что актёр посещал Киев, где встречался с Владимиром и Еленой Зеленскими.

Ольга Сливченко
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