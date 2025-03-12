Американский актёр Майкл Дуглас обрушился с критикой на политику США и их сближение с Россией. Обладатель «Оскара» признался, что чувствует себя отставшим от новостной повестки из-за последних известий о сближении Вашингтона и Москвы. Дуглас объяснил, что чувствует себя как медведь после спячки и растерян из-за того, что после 75 лет, на протяжении которых Москва якобы пыталась уничтожить Штаты, Белый дом делает шаг навстречу. Такое заявление сделал артист в соцсетях.

«Я был в спячке, а потом вышел — и это будто новый мир. Мы с россиянами союзники... А я-то думал, что они пытались уничтожить нас в течение последних 75 лет. Во всяком случае я просто хочу на секунду затрубить в собственный рог», — высказался актёр.