«Они пытались нас уничтожить 75 лет»: Мэтр Голливуда «вышел из спячки» и удивился отношениям с РФ
Актёр Майкл Дуглас заявил, что Россия 75 лет пыталась уничтожить США
Майкл Дуглас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macri roland
Американский актёр Майкл Дуглас обрушился с критикой на политику США и их сближение с Россией. Обладатель «Оскара» признался, что чувствует себя отставшим от новостной повестки из-за последних известий о сближении Вашингтона и Москвы. Дуглас объяснил, что чувствует себя как медведь после спячки и растерян из-за того, что после 75 лет, на протяжении которых Москва якобы пыталась уничтожить Штаты, Белый дом делает шаг навстречу. Такое заявление сделал артист в соцсетях.
«Я был в спячке, а потом вышел — и это будто новый мир. Мы с россиянами союзники... А я-то думал, что они пытались уничтожить нас в течение последних 75 лет. Во всяком случае я просто хочу на секунду затрубить в собственный рог», — высказался актёр.
Майкл Дуглас известен по таким фильмам, как «Игра», «Основной инстинкт», «Роман с камнем», серии «Мстители», «Уолл-стрит», «Траффик», «За канделябрами», «Метод Комински» и другим. Он сын актёра «золотой эры» Голливуда Кирка Дугласа.
Майкл Дуглас ранее высказывал сожаление, что Соединённые Штаты не давали Украине разрешение на удары дальнобойными ракетами по территории России из-за опасений ядерной эскалации. Также известно, что актёр посещал Киев, где встречался с Владимиром и Еленой Зеленскими.