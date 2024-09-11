Голливудский актёр Майкл Дуглас прибыл в Киев для участия в саммите Зеленской
Голливудский актёр Майкл Дуглас (слева). Обложка © X / klopotenko_chef
78-летний голливудский актёр Майкл Дуглас прибыл в Киев в качестве посла доброй воли ООН. Он примет участие в Саммите первых леди и джентльменов, который пройдёт 12 сентября. Организатором мероприятия является Елена Зеленская.
«Майкл Дуглас со своим сыном приехали как специальные гости на четвёртый саммит первых леди и джентльменов, который пройдёт 12 сентября. Перед саммитом они прогулялись по Киеву, посетив Михайловский монастырь, Владимирскую горку и Андреевскую церковь», — сообщают украинские СМИ.
Киевский саммит первых леди и джентльменов впервые был проведён в августе 2021 года. Ежегодно организатором мероприятия становится Елена Зеленская — жена Владимира Зеленского. Главная цель саммита — «создание международной платформы, которая будет помогать в решении гуманитарных проблем по всему миру».
Параллельно с этим Киев сегодня посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Также в их компании заметили бывшего главкома ВСУ, ныне украинского посла в Великобритании, Валерия Залужного. Как сообщается, главная цель визита — заявить о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS.