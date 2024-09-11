Голливудский актёр Майкл Дуглас прибыл в Киев для участия в саммите Зеленской

78-летний голливудский актёр Майкл Дуглас прибыл в Киев в качестве посла доброй воли ООН. Он примет участие в Саммите первых леди и джентльменов, который пройдёт 12 сентября. Организатором мероприятия является Елена Зеленская.

«Майкл Дуглас со своим сыном приехали как специальные гости на четвёртый саммит первых леди и джентльменов, который пройдёт 12 сентября. Перед саммитом они прогулялись по Киеву, посетив Михайловский монастырь, Владимирскую горку и Андреевскую церковь», — сообщают украинские СМИ.