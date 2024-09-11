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11 сентября, 16:13

Голливудский актёр Майкл Дуглас прибыл в Киев для участия в саммите Зеленской

Голливудский актёр Майкл Дуглас (слева). Обложка © X / klopotenko_chef

Голливудский актёр Майкл Дуглас (слева). Обложка © X / klopotenko_chef

78-летний голливудский актёр Майкл Дуглас прибыл в Киев в качестве посла доброй воли ООН. Он примет участие в Саммите первых леди и джентльменов, который пройдёт 12 сентября. Организатором мероприятия является Елена Зеленская.

«Майкл Дуглас со своим сыном приехали как специальные гости на четвёртый саммит первых леди и джентльменов, который пройдёт 12 сентября. Перед саммитом они прогулялись по Киеву, посетив Михайловский монастырь, Владимирскую горку и Андреевскую церковь», — сообщают украинские СМИ.

Киевский саммит первых леди и джентльменов впервые был проведён в августе 2021 года. Ежегодно организатором мероприятия становится Елена Зеленская — жена Владимира Зеленского. Главная цель саммита — «создание международной платформы, которая будет помогать в решении гуманитарных проблем по всему миру».

В Киев прибыли сразу три представителя европейских стран, чтобы обсуждать будущее Крыма
В Киев прибыли сразу три представителя европейских стран, чтобы обсуждать будущее Крыма

Параллельно с этим Киев сегодня посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Также в их компании заметили бывшего главкома ВСУ, ныне украинского посла в Великобритании, Валерия Залужного. Как сообщается, главная цель визита — заявить о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS.

Мария Любицкая
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