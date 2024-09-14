Майкл Дуглас возмущён, что Киеву нельзя бить западными ракетами вглубь России
Майкл Дуглас Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macri roland
Голливудский актёр Майкл Дуглас выразил сожаление в связи с тем, что Запад не разрешает Киеву бить оружием НАТО вглубь России. Об этом посетивший Украину в качестве «посла доброй воли ООН» артист заявил в эфире LCI.
Дуглас считает, что соответствующее разрешение ВСУ нужно было дать изначально. Он добавил, что ему грустно наблюдать, как опасения ядерной эскалации сдерживает принятие этого решения.
Напомним, что 78-летний актёр приехал в Киев 11 сентября в статусе посла доброй воли ООН. 12 сентября он принял участие в Саммите первых леди и джентльменов, который организовала Елена Зеленская.