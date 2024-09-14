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14 сентября, 15:47

Майкл Дуглас возмущён, что Киеву нельзя бить западными ракетами вглубь России

Майкл Дуглас Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macri roland

Майкл Дуглас Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macri roland

Голливудский актёр Майкл Дуглас выразил сожаление в связи с тем, что Запад не разрешает Киеву бить оружием НАТО вглубь России. Об этом посетивший Украину в качестве «посла доброй воли ООН» артист заявил в эфире LCI.

Дуглас считает, что соответствующее разрешение ВСУ нужно было дать изначально. Он добавил, что ему грустно наблюдать, как опасения ядерной эскалации сдерживает принятие этого решения.

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Напомним, что 78-летний актёр приехал в Киев 11 сентября в статусе посла доброй воли ООН. 12 сентября он принял участие в Саммите первых леди и джентльменов, который организовала Елена Зеленская.

Юрий Лысенко
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