Майкл Дуглас возмущён, что Киеву нельзя бить западными ракетами вглубь России

Голливудский актёр Майкл Дуглас выразил сожаление в связи с тем, что Запад не разрешает Киеву бить оружием НАТО вглубь России. Об этом посетивший Украину в качестве «посла доброй воли ООН» артист заявил в эфире LCI.

Дуглас считает, что соответствующее разрешение ВСУ нужно было дать изначально. Он добавил, что ему грустно наблюдать, как опасения ядерной эскалации сдерживает принятие этого решения.