Недовольство, вызванное сближением позиций России и Соединённых Штатов Америки, вряд ли сможет привести к «бунту» со стороны европейских стран. Такой вывод сделал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага и глава Международного совета российских немцев.

В настоящее время аналитики западных стран рассматривают вариант, при котором Европейский Союз, вопреки политике США, значительно увеличит финансовую помощь украинской армии, активизирует закупки вооружения, что, в свою очередь, приведёт к продолжению конфликта.

Тем не менее, эксперт считает подобное развитие событий маловероятным. Он напомнил о речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой тот дал негативную оценку текущему состоянию Европейского Союза.

«Он озвучил очень точное наблюдение: опасность исходит не извне, а изнутри. Он заявил, что ЕС утратил независимость, потерял уважение к себе, открыл границы и поддался ложным идеям «зелёного фашизма». Не случайно Вэнс упомянул и Грету Тунберг», — передает слова Гердта «Царьград».

По мнению экс-депутата, время обмана мирового сообщества посредством абсурдных концепций завершилось. Наступает период прагматичного и разумного сотрудничества между суверенными государствами.