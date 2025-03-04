Голливудский актёр рассказал, почему Юру Борисова оставили без «Оскара»
Актёр Жижикин: Юра Борисов не успел достаточно проявить себя в Голливуде
Юра Борисов и его жена Анна Шевчук. Обложка © ТАСС / АР
Актёр Юрий Борисов, который боролся за «Оскар», не получил награду из-за того, что ещё не полностью утвердил себя в Голливуде. Именно это могло привести к недооценке его работы в фильме «Анора». Об этом NEWS.ru заявил российский и голливудский актёр Игорь Жижикин.
По словам артиста, участие даже в одном успешном проекте не всегда обеспечивает международное признание. При этом Жижикин заявил, что «Анора» — прекрасный фильм и назвал заслуженными награды, полученные картиной.
«Наверное, Юре Борисову нужно еще время, чтобы себя как-то заявить, чуть больше ещё в Голливуде. Просто по одной небольшой второстепенной роли как-то [не смогли оценить]. Ну ещё, может быть, не все его увидели, как-то узнали. Вот и всё», — пояснил Жижикин.
Напомним, что актёр Юра Борисов не получил «Оскар» в категории за лучшую мужскую роль второго плана за свою работу в фильме «Анора». Награда досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Впрочем, россиянин удостоился утешительного приза, его талант был отмечен самим Робертом Дауни-младшим. Life.ru подготовил список всех лауреатов премии «Оскар-2025».