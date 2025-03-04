Голливудский актёр рассказал, почему Юру Борисова оставили без «Оскара»

Актёр Юрий Борисов, который боролся за «Оскар», не получил награду из-за того, что ещё не полностью утвердил себя в Голливуде. Именно это могло привести к недооценке его работы в фильме «Анора». Об этом NEWS.ru заявил российский и голливудский актёр Игорь Жижикин.