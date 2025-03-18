О русской красоте, филлерах и конкурентках: Интервью Life.ru c крымчанкой, взявшей корону «Мисс Европа» Life.ru рассказывает невероятную историю, как крымчанка Юлия Павликова завоевала главный титул красоты Европы. Всё ещё не верите, что самые прекрасные девушки живут в России? Тогда смотрите и читайте! 18 марта, 05:00 Life.ru рассказывает про триумф славянской красоты в лице Юлии Павликовой — новой «мисс Европа – 2025». Обложка © Getty Images / Alex Peña

Юлия Павликова — новое лицо европейской красоты. Крымчанка стала обладательницей титула «Мисс Европа – 2025», доказав, что харизма, уверенность и трудолюбие могут преодолеть любые границы. О том, как проходила её подготовка, с какими трудностями столкнулась крымчанка и что делает славянскую красоту столь востребованной, девушка рассказала в эксклюзивном интервью для Life.ru.

Годы подготовки и работа над собой

Россиянка победила в конкурсе красоты «Мисс Европа» в 2025 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yuliiapavlikova

Конкурс «Мисс Европа», основанный в 1927 году, считается одним из старейших и самых престижных в мире. Финал 2025 года собрал 24 участницы из разных стран, а Юлия Павликова стала ярчайшей звездой этого события.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yuliiapavlikova

«Я вложила максимум усилий, чтобы достичь этой цели, — признаётся Юлия. — Важно было продумать всё: от образов до коммуникации. Дефиле, социальные сети, костюмы от дизайнера Ольги Кирсановой — всё это стало залогом моего успеха». Подготовка началась задолго до конкурса: отборочные туры, репетиции, работа с тренерами. И результат не заставил себя ждать — корона победительницы теперь украшает голову Юлии.

Как конкурс красоты объединил разрозненные народы

Победительница конкурса «Мисс Европа – 2025» вспоминает, что её соперницами были девушки с Украины и из России. Но никто не желал ей зла, а только поддерживал. Фото © Из личного архива Юлии Павликовой

Несмотря на современные геополитические разногласия, конкурс стал символом объединения культур. Особенным моментом стало то, что впервые за почти 100 лет в финале встретились представительницы России и Украины. «Несмотря на политические разногласия, атмосфера была дружелюбной и поддерживающей, — вспоминает Юлия. — То было невероятное время, когда мы не только учились друг у друга, но и укрепляли связи между нашими народами».

Естественная красота против искусственных стандартов

Как Юлии Павликовой получилось завоевать титул «Мисс Европа — 2025». Фото © Из личного архива Юлии Павликовой

Среди участниц были как приверженцы натуральности, так и девушки, прибегающие к косметическим процедурам. Однако в последние годы тренд явно смещается в сторону естественности. «Я вижу, как конкурсы красоты меняются, — говорит Юлия. — Сейчас ценятся индивидуальность, внутренняя гармония. Всё больше девушек стремятся подчеркнуть свою природную красоту, а не менять её».

Натуральная красота — вот козырь новой «мисс Европа» из Крыма. Фото © Из личного архива Юлии Павликовой

Многие считают, что славянская внешность обладает особым магнетизмом. Юлия уверена: дело не только во внешности. «Славянские девушки излучают уверенность и харизму. Это не просто черты лица, это сочетание внутренней силы, интеллекта и культуры», — считает она.

Кем вдохновляется «мисс Европа – 2025»: примеры русской красоты

Анна Курникова, Наталья Водянова и Светлана Ходченкова. Фото © ТАСС / imago, ABACA / Marechal Aurore, Артём Геодакян

Юлия поделилась списком российских женщин, которых считает эталоном красоты и харизмы. Анна Курникова — спортсменка, сочетающая силу и элегантность. Наталья Водянова — модель и филантроп, доказывающая, что красота должна быть не только внешней, но и внутренней. И Светлана Ходченкова — актриса, чья природная грация и талант делают её настоящей звездой.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yuliiapavlikova

Юлия Павликова не просто завоевала титул «Мисс Европа – 2025», она показала всему миру, что красота — это не только внешность, но и харизма, интеллект и сила духа. Её победа стала символом труда, преданности мечте и способности объединять людей, несмотря на границы и различия. Ранее Life.ru рассказывал историю россиянки, которая отказалась от жизни в Германии и переехала в русскую глубинку.