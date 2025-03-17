6 эталонов женской красоты Древней Греции, которые не выходят из моды даже сегодня

Если бы античной цивилизации не существовало, современный мир выглядел бы совсем по-другому. Без преувеличений, древнегреческая культура — это основа нашей цивилизации. Только у греков были настолько серьёзные достижения в области искусства и науки, а также настолько понятная письменность, что по остаткам их цивилизации ещё в XV веке было очень легко восстановить как историю, так и их изобретения. Повседневная жизнь древних греков тоже оставила множество памятников, которые сейчас с удовольствием изучают историки. На этот раз мы расскажем об античных эталонах женской красоты. Насчёт мужской всё в принципе понятно: для эллинов красивый внешне человек обязательно был ещё и красивым духовно. Но что насчёт прекрасной половины человечества? Это нам и предстоит выяснить.

Гармоничное лицо

Гармоничное лицо — это красиво и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и в Месопотамии. Фото © Freepik

Знаменитый «греческий профиль», при котором прямая линия носа сразу переходит в линию лба, — не единственный стандарт красоты, который применялся к женщинам. Ещё у древнегреческой красотки должны были быть большие глаза, расстояние между которыми в идеале равно длине одного глаза, дугообразные веки. Идеальный рот по длине составлял полторы величины длины глаза. Подбородок прямой, линия бровей округлая, лоб невысокий (тут вам не Средневековье). Особым шиком считалась монобровь, сейчас неактуальная. Всё потому, что соединяющиеся на переносице брови делали лицо, по мнению эллинов, симметричнее и пропорциональнее. Женщины использовали косметику, чтобы нарисовать себе такую «монобровь».

Гармония телесных пропорций

Именно греки, в особенности Пифагор, придумали теорию пропорций и золотое сечение. Фото © Freepik

Теорию о пропорциях люди в принципе развивали на протяжении всей истории человечества — например, в Древнем Египте всё вписывали в квадрат. Но математики Древней Греции пошли дальше: именно Пифагор разработал принципы золотого сечения, по которым целое должно относиться к своей большей части так же, как большая к меньшей. Например, мы создаём прямоугольник по золотому сечению. Его меньшая сторона должна равняться 1, а большая — 1,618, потому что только в этом случае мы получим одно и то же число, если будем делить весь прямоугольник на большую часть, а большую часть на меньшую. А в процентном соотношении это 62% на 38%.

Итак, идеальное тело, по мнению Пифагора, — голова, которая составляет одну седьмую от вашего роста, кисть руки — это одна десятая, а ступня — одна шестая. Пупок должен делить тело на две части, отношение между частями близко к золотому сечению, то есть 62% на 38%. Идеальные пропорции у женщин по этому стандарту — 5 к 8.

Спортивное, но полное телосложение

Телосложение древней гречанки должно было быть плотным, но и округлым. Фото © Freepik

Помимо золотого сечения женщинам нужно было соответствовать и другим эталонам. Во-первых, Кейт Мосс древними греками совсем бы «не котировалась», а в случае Беллы Хадид многие бы удивлялись, каким образом девушка с таким красивым и пропорциональным лицом умудрилась попасть в рабство. Потому что именно худоба была признаком несвободы, а рабыням часто запрещали носить длинные волосы и стригли максимально коротко. Действительно красивая женщина в Древней Греции должна была быть «в теле», обладать упругим, но выдающимся животиком, развитыми мышцами. Грудь, талия и бёдра Афродиты (Венеры) Милосской — 86, 69 и 93 см соответственно.

Длинные заплетённые волосы

Длинные волосы для древних греков были знаком благородного происхождения. Фото © Freepik

Если короткие волосы были признаком рабынь, то длинные — знаком знатной дамы. Эти локоны нужно было заплетать в коримбос, то есть «греческий узел». Причёска должна была быть пышной и замысловатой, а если природа даму не одарила густой шевелюрой, в ход шли разные средства. В первую очередь это были специально обученные рабы, каламистры, которые при помощи смесей из воска и масел придавали волосам пышность. Если не помогало даже это, можно было заказать парик. По цвету волосы должны были быть светло-рыжими — именно такой цвет шевелюры был у Елены Троянской, самой красивой женщины древнего эллинского мира.

«Коровьи глаза»

«Коровьи глаза» сейчас можно было бы с уверенностью назвать «анимешными». Фото © Freepik

«Коровьи глаза», несмотря на подтексты, в мире древних греков были замечательным комплиментом, которым в «Илиаде» Гомер наградил Геру, жену Зевса. Это самые красивые глаза, которые только можно придумать. И популярны они даже по сей день. Круглые, наивные очи с длинными ресницами и по возможности светлой радужкой — такое в почёте и сейчас, как в наших широтах, так и в мире аниме. А чтобы придать ресницам характерный блеск, древнегреческие красавицы использовали средство на основе светлой смолы и яичного белка.

Бледная кожа

Бледная кожа всегда была признаком красоты, аристократизма и благородного происхождения. Фото © Freepik

Бледная кожа тысячелетиями считалась признаком аристократии, а зародился этот эталон красоты в древнем мире. Сильный загар был только у крестьянок и рабынь: действительно красивые эллинские дамы могли позволить себе весь день сидеть дома, в тени, а на улицу выходить только по особому случаю. Но белая кожа не всегда достигалась только посредством отсутствия солнца: существовало множество видов косметики, которые могли её отбелить. Само слово «косметика» — древнегреческого происхождения, так как «космос» — это порядок, противоположность «хаосу». Чтобы отбелить кожу, использовали ванны из ослиного молока, пилинг при помощи речного песка, пропитанного соком лотоса, маски из ячменного теста и многие другие средства. От морщин древним гречанкам хорошо помогали маски из гусиного или лебединого жира, мёда и уксуса.