Просыпались в холодном поту: 5 сновидений, которых больше всего боялись наши предки на Руси

Сновидения — самое загадочное состояние человека, когда душа словно балансирует между двумя мирами. Наши предки панически боялись определённых снов, особенно ярких, запоминающихся, тех, что не выходили из головы весь день. Чем отчётливее и красочнее было видение, тем большую опасность оно представляло — считалось, что именно через такие яркие сны бесы искушают человека, пробуждая греховные страсти или возвышая его в собственных глазах. Эти «демонские наваждения» могли надолго запасть в душу и сбить с праведного пути. Мы собрали пять самых пугающих типов сновидений, которые заставляли русского человека просыпаться в холодном поту и искать защиты у высших сил.

Зубы выпадают — к утратам и скорбям

Сны о смерти: как наши предки на Руси толковали ночные видения. Фото © «Шедеврум»

Сны про зубы всегда вызывали у русских особый трепет. Если во сне те крошились, шатались или выпадали — это считалось предвестником скорой беды. Особенно пугали кровоточащие зубы — такой сон на Руси толковали как верный знак смерти кровного родственника. Впрочем, исключение делали для тех, кто страдал от реальных проблем с зубами, — тогда сну не придавали мистического значения. Народная мудрость связывала зубы с силами земли, а их потеря означала ослабление связи с этим миром, что никогда не сулило ничего хорошего.

Белая лошадь — посланница иного мира

Светлый конь в сновидениях пугал наших предков сильнее всадников Апокалипсиса. От Индии до Скандинавии белая лошадь считалась символом смерти и проводником в мир иной. Особенно настораживал сон о трёхногой белой лошади — такое видение считалось прямым посланием из царства мёртвых. Даже в русских сказках и былинах конь часто выступал как существо, связанное с потусторонним миром, поэтому его появление во сне воспринималось как предостережение. Если удавалось спастись от белого коня во сне, считалось, что удастся избежать и надвигающейся беды.

Птицы — вестники небесных сил

Демонское наваждение или вещий сон: во что верили на Руси. Фото © «Шедеврум»

Видение птиц во сне имело особый смысл для русского человека. Крики ворона, кукушки или павлина предвещали беду, а щебетание мелких пташек — неудачи в делах. Чёрный дятел, стучащий по стене дома во сне, становился одним из самых жутких предзнаменований для всех жильцов. Белый голубь, вопреки современному представлению о нём как о символе мира, в сновидениях наших предков на Руси предвещал смерть близкого человека. А убийство любой птицы во сне считалось предвестником большой беды — войны или стихийного бедствия.

Вязкая земля, которая не отпускала

Если во сне человек увязал в земле, не мог вытащить ногу из снега, песка или болота — такое сновидение на Руси считалось прямым призывом из могилы. Наши предки верили, что сама земля может звать человека к себе. Длинная трава, обвивающая ноги, глубокий снег или вязкий песок — всё это в сновидении означало скорую гибель. Впрочем, если спящему удавалось вырваться и убежать из этой ловушки, верили, что и в реальности удастся избежать смертельной опасности.

Деревья как символ человеческой жизни

Что пугало на Руси больше всего? Выпадающие зубы и большие деревья: толкования снов в русской традиции. Фото © «Шедеврум»

Сны с деревьями на Руси всегда имели особое значение — ведь в славянской традиции дерево символизировало самого человека. Поваленные бурей стволы, засохшие ветви или горящие деревья предвещали несчастья. Любая работа с древесиной во сне тоже считалась дурным знаком: рубить деревья, пилить доски, строить деревянный дом — всё это сулило беды. Даже видеть опилки или стружку было плохой приметой. И только зелёные, здоровые деревья предвещали удачу, но с одним исключением — если на них распускались белые цветы, это символизировало грядущую печаль.

Что стоит за страхами

Вера в вещие сны на Руси имеет глубокие языческие корни. Когда человек не мог объяснить происходящее вокруг, он населял мир мысленными образами и духами, которые могли общаться с ним через сновидения. После принятия христианства отношение к снам изменилось: православные святые говорили о трёх видах снов — естественных (порождённых нашим разумом), божественных (которые видят только праведники) и бесовских наваждениях (их следовало остерегаться больше всего).

Птицы в сновидениях: почему их боялись русские люди. Фото © «Шедеврум»