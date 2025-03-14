Нейросеть сделала героев мультика «Трое из Простоквашино» реальными: Такими вы их ещё не видели!

В 1974 году Эдуард Успенский опубликовал детскую повесть «Дядя Фёдор, пёс и кот». Через четыре года по ней сняли мультфильм — и это был всенародно любимый «Трое из Простоквашино». Герои Успенского благодаря вдумчивой работе режиссёра Владимира Попова стали феноменом национального масштаба. Главная фигура это, несомненно, Дядя Фёдор. Идея этого персонажа в том, что детям надо давать больше свободы. В материале показываем, как Фёдора и его друзей изобразила нейросеть.

Дядя Фёдор глазами нейросети

Дядя Фёдор в версии нейросети помолодел до книжного возраста. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lesya Guseva

Стиль этой нейроподборки — ультрареализм. По книге Дяде Фёдору всего шесть лет, и, кажется, нейросеть об этом знала. Правда, в той серии мультика, на которую в картинке есть отсылка, ему уже девять. Но персонажа поэтому и называют «дядей»: младший школьник умеет сам варить суп — и, судя по рассуждениям, поумнее многих академиков. На иллюстрации от нейросети главный герой «Простоквашина» изображён в своём оригинальном возрасте, он выглядит даже младше, чем в мультике, а изображённая сцена — момент знакомства Дяди Фёдора с Матроскиным. Правда, внешний вид праздника заимствован из мультфильма 2010 года «Весна в Простоквашино».

Шарик и Матроскин

Матроскин и Шарик стали обычными котом и собакой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lesya Guseva

В невероятно реалистичном стиле нейросети изобразили также пса Шарика и кота Матроскина. По сюжету Дядя Фёдор уезжает жить в деревню Простоквашино не один, а в компании говорящих животных. Тяжёлое решение о том, чтобы бежать из семьи, герой принял после того, как родители не разрешили ему оставить дома говорящего кота, который попросил дать ему фамилию Матроскин. Шарика друзья встретили уже в Простоквашине — пёс жил на даче профессора Ивана Сёмина, который составил словарь собачье-русского языка, и таким образом «дворняга» научилась разговаривать. На небольшом соперничестве Матроскина и Шарика строятся многие смешные моменты серии. Кстати, в глазах нейросети Шарик породистый — похож на золотистого ретривера.

Как нейросеть нарисовала героев культового мультика СССР: Папа Дяди Фёдора

Папа Дяди Фёдора превратился в интеллигента-хипстера. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lesya Guseva

В книге папу Дяди Фёдора называют Дмитрием, в поздних мультфильмах — Павлом. В классических сериях «Простоквашина» имени у него нет. Папа Дима — классический интеллигент, добрый и заботливый отец, который готов поддерживать начинания своих детей. В классических мультфильмах он ещё и отличный ремонтник: чинит телевизор в Простоквашине, а машину — прямо в своей городской квартире.

Мама Дяди Фёдора в представлении нейросети

Мама Дяди Фёдора строга, но справедлива. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lesya Guseva

Маму Дяди Фёдора зовут Римма Трофимовна. Она — эстрадная певица, мы узнаём это в мультфильме «Зима в Простоквашино», когда та поёт свою знаменитую песню «Кабы не было зимы», которая звучит в знаменитой сцене «Вашу маму и там и тут показывают». Мама Римма — не только серьёзный эстрадный музыкант, но и заботливая хранительница домашнего очага, а также спортсменка: ей удалось на лыжах доехать из города до Простоквашина за очень короткое время, что оставалось до Нового года.

Почтальон Печкин глазами нейросети

Почтальон Печкин больше не вредный: ему подарили велосипед. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lesya Guseva

Почтальон Печкин — обычный деревенский работник почты, и поначалу он относится к новым жителям Простоквашина с подозрением. Почтальон родился 1 сентября 1960 года, сейчас ему 64 года. В школе он учился на тройки, в университете — на пятёрки, а служил в Якутии. В начале классических мультфильмов Печкин выступает в роли антагониста, а потом внезапно становится добрым, объясняя это тем, что раньше он был вредным из-за отсутствия велосипеда. Вот каким его нарисовала нейросеть, правда похож?

Корова Мурка

Мурка любит жевать простыни. Неужели они вкуснее травки? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lesya Guseva

Корова Мурка — это просто корова. Матроскин решил взять её напрокат, чтобы в их хозяйстве в Простоквашине всегда было молоко. Затем Мурка родила телёнка Гаврюшу, и друзья выкупили их обоих у государства. Мурка — добрая белая корова с рыжими пятнами. Она любит жевать занавески и не даёт молоко в дождь.