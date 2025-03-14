«Время не лечит»: Дочь Юлии Началовой призналась, что до сих пор не смирилась с мыслью о смерти мамы

Шесть лет назад наш мир покинула артистка Юлия Началова. У неё осталась дочь — Вера Алдонина, которой тогда было 12 лет. Сейчас она учится в театральном вузе. В беседе с порталом «Страсти» девушка рассказала, что до сих пор не свыклась с потерей мамы..

Вера призналась, что она очень чувствительна, если речь заходит о её матери. Даже сейчас ей становится не по себе, когда она вспоминает Юлию Началову.

«Возвращаться в те дни до сих пор очень больно и страшно. Пережили ли мы и смирились ли мы с уходом мамы — конечно нет, это до сих пор открытая рана на наших сердцах. И, нет, время не лечит. Для нас единственным возможным решением стало — хранить именно светлую память, жить с воспоминаниями о ней, радоваться, смеяться, жить с музыкой в душе, продолжать её дело», — отметила она.

В начале года дочь Началовой вспоминала интервью, в котором её мать рассказывала о планах на карьеру, которым так и не было суждено сбыться. Речь шла об альбоме с названием «Вера». Алдонина решила выпустить пластинку к 16 марта — в день, когда не стало её матери.