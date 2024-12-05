«Приглядывай там за моим»: Вдова Лёвкина обратилась к покойной певице Началовой

Прошло уже почти четыре недели с тех пор, как не стало бывшего солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина. Его внезапная кончина стала шоком для поклонников и коллег. Вдова музыканта, Маруся, продолжает делиться трогательными воспоминаниями о любимом супруге, пытаясь справиться с горем. Об этом сообщает издание StarHit.

Как рассказала старшая дочь Владимира Лёвкина, Виктория, семья сейчас старается держаться вместе. После похорон они уехали за город, чтобы немного отдохнуть и оградить себя от постоянных напоминаний о трагедии. «Маруся держится, но всё равно очень тяжело», – поделилась Виктория в шоу «Звёзды сошлись» на НТВ.

Недавно Маруся посетила могилу мужа и была поражена количеством цветов и венков. «Так Вовка лежит, его вид… Просто не передать словами», – со слезами на глазах делилась она в социальных сетях.

Вдова музыканта также опубликовала архивное фото, на котором запечатлены она с Владимиром, Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией и покойная Юлия Началова. Этот снимок вызвал большой отклик у поклонников. Маруся подписала фото: «Всплыл пост 2016 года… Удивительно… Юлька, приглядывай там за моим».

Многие поклонники поддерживают Марусю в этот сложный период, но находятся и те, кто критикует её за то, что она иногда улыбается на фотографиях. Старшая дочь Владимира встала на защиту матери, объяснив, что улыбка помогает им с сестрой справляться с горем и поддерживать друг друга.

«Если бы Маруся не улыбнулась бы где-нибудь, и я бы где-то не улыбнулась, и мы бы не поддержали Нику, у Ники сразу начинались бы слезы сумасшедшие», – поделилась Виктория.