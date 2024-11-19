Проститься с Лёвкиным приехали «На-На», Кай Метов, Марина Хлебникова и другие звёзды

В Москве прощаются с Владимиром Лёвкиным. На церемонию приехали бывшие и нынешние участники группы «На-На», Кай Метов, Денис Майданов, Марина Хлебникова, Юлия Беретта, Пит Джексон (из группы «Премьер-министр»). Барри Алибасов не смог присутствовать из-за самочувствия.

Напомним, Владимир Лёвкин умер 17 ноября. В 2003 году ему диагностировали рак лимфосистемы. Музыкант прошёл долгий курс лечения и болезнь удалось заставить отступить. Увы, несколько лет назад недуг вернулся.