Проститься с Лёвкиным приехали «На-На», Кай Метов, Марина Хлебникова и другие звёзды
В Москве проходит церемония прощания с экс-солистом группы «На-На» Лёвкиным
Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
В Москве прощаются с Владимиром Лёвкиным. На церемонию приехали бывшие и нынешние участники группы «На-На», Кай Метов, Денис Майданов, Марина Хлебникова, Юлия Беретта, Пит Джексон (из группы «Премьер-министр»). Барри Алибасов не смог присутствовать из-за самочувствия.
В Москве прощаются с Владимиром Лёвкиным. Видео © Life.ru
Нынешний состав группы «На-На» и её бывший участник Павел Соколов. Фото © Life.ru
В Москве прощаются с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Лёвкиным. Фото © Life.ru
Проститься с Лёвкиным приехал Денис Майданов. Фото © Life.ru
Марина Хлебникова на церемонии прощания. Фото © Life.ru
Кадры с церемонии прощания с Лёвкиным. Фото © Life.ru
Напомним, Владимир Лёвкин умер 17 ноября. В 2003 году ему диагностировали рак лимфосистемы. Музыкант прошёл долгий курс лечения и болезнь удалось заставить отступить. Увы, несколько лет назад недуг вернулся.