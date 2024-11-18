«Ты вечный!» Алибасов простил умершего «предателя» Лёвкина, с которым враждовал 10 лет
Алибасов перестал называть умершего Лёвкина врагом и поблагодарил за работу
Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов назвал скончавшегося экс-участника коллектива Владимира Лёвкина талантливым человеком и признался, что больше не готов называть его своим врагом. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в соцсети.
Бари Алибасов высказался о смерти Владимира Лёвкина. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alibasov_nana
«Я счастлив, что жизнь подарила мне прекрасного талантливого человека и я с ним долгие годы работал рядом. Вова, ты вечный», — отметил Алибасов.
Продюсер не общался с Лёвкиным около десяти лет. Ссора между ними произошла после того, как исполнитель решил покинуть коллектив «На-На», в котором пел с момента его основания. Алибасов воспринял уход своего любимца как предательство.
Напомним, Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября. Ещё в 2003 году у певца диагностировали рак лимфатической системы. Музыкант долго лечился, после чего болезнь отступила. Однако несколько лет назад онкозаболевание вновь напомнило о себе, что могло привести к гибели. За пару дней до трагедии Лёвкин попал в больницу с признаками обычной инфекции.