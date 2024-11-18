Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 08:27

«Ты вечный!» Алибасов простил умершего «‎предателя» Лёвкина, с которым враждовал 10 лет

Алибасов перестал называть умершего Лёвкина врагом и поблагодарил за работу

Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов назвал скончавшегося экс-участника коллектива Владимира Лёвкина талантливым человеком и признался, что больше не готов называть его своим врагом. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в соцсети.

Бари Алибасов высказался о смерти Владимира Лёвкина. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alibasov_nana

«Я счастлив, что жизнь подарила мне прекрасного талантливого человека и я с ним долгие годы работал рядом. Вова, ты вечный», — отметил Алибасов.

Продюсер не общался с Лёвкиным около десяти лет. Ссора между ними произошла после того, как исполнитель решил покинуть коллектив «На-На», в котором пел с момента его основания. Алибасов воспринял уход своего любимца как предательство.

«Рак не проходит бесследно»: Политов из «На-На» вспомнил о последней встрече с Лёвкиным
«Рак не проходит бесследно»: Политов из «На-На» вспомнил о последней встрече с Лёвкиным

Напомним, Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября. Ещё в 2003 году у певца диагностировали рак лимфатической системы. Музыкант долго лечился, после чего болезнь отступила. Однако несколько лет назад онкозаболевание вновь напомнило о себе, что могло привести к гибели. За пару дней до трагедии Лёвкин попал в больницу с признаками обычной инфекции.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Бари Алибасов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar