«Рак не проходит бесследно»: Политов из «На-На» вспомнил о последней встрече с Лёвкиным

О смерти солиста золотого состава группы «На-На» Владимира Лёвкина высказался его бывший коллега Владимир Политов. Солист коллектива рассказал, что последний раз видел исполнителя летом, когда в июне поздравлял с днём рождения и тот «держался бодрячком».

«Владимир всегда был очень активным, жизнерадостным, весёлым человеком, который очень любил жизнь. Рак не проходит бесследно. Я не эксперт, точно не могу вам сказать. Он был человеком глубоко творческим, со своими творческими амбициями, у него была куча планов, он был очень целеустремленным», — рассказал Политов изданию Voice.