«Рак не проходит бесследно»: Политов из «На-На» вспомнил о последней встрече с Лёвкиным
Певец Политов: Во время нашей последний встречи Владимир Лёвкин выглядел бодро
Владимир Лёвкин. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин
О смерти солиста золотого состава группы «На-На» Владимира Лёвкина высказался его бывший коллега Владимир Политов. Солист коллектива рассказал, что последний раз видел исполнителя летом, когда в июне поздравлял с днём рождения и тот «держался бодрячком».
«Владимир всегда был очень активным, жизнерадостным, весёлым человеком, который очень любил жизнь. Рак не проходит бесследно. Я не эксперт, точно не могу вам сказать. Он был человеком глубоко творческим, со своими творческими амбициями, у него была куча планов, он был очень целеустремленным», — рассказал Политов изданию Voice.
Он также добавил, что Лёвкин не смог сохранить свою популярность после ухода из группы из-за репертуара. Возможно музыкант просто делал «не тот материал».
Напомним, что о смерти Владимира Лёвкина стало известно 17 ноября. Life.ru выяснил все детали трагедии. Сообщается, что экс-солиста группы «На-На» срочно госпитализировали три дня назад. Предположительно, причиной его смерти стал рецидив онкологического заболевания.