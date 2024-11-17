«Не могу дозвониться»: Стало известно, о чём переживал Лёвкин незадолго до смерти

Незадолго до смерти бывший вокалист группы «На-на» Владимир Лёвкин переживал, что Бари Алибасов не берёт трубку. Об этом артист признался в недавнем интервью kp.ru. Тогда экс-нанаец посетовал журналистам, что его «учитель» не хочет разговаривать с ним. Лёвкин тогда выразил надежду на то, что у Алибасова всё в порядке, несмотря на их сложные отношения.

«Я сам всегда с ужасом читаю новости про Каримыча. Я давно не могу до него дозвониться. Не берёт трубку последние три-четыре года», — говорил тогда Лёвкин.

Певец с теплотой говорил о своём бывшем продюсере. Он выразил свою надежду, что Алибасов не просто молчит, а готовится к чему-то, чтобы снова всех удивить. Лёвкин также отметил, что Бари Каримович обязательно подарит им ещё «несколько десятилетий сплошного бурлеска».

Как ранее сообщал Life.ru, Бари Алибасов не смог простить Лёвкина после его ухода из коллектива. Их разногласия привели к серьёзной ссоре, которая продолжалась на протяжении последних 10 лет — всё это время они не общались. Комментируя новость о кончине звезды, продюсер отметил, что Лёвкин был прекрасным артистом, как и все члены группы «На-На».