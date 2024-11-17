Названа дата прощания с экс-солистом «На-На» Лёвкиным

Церемония прощания с экс-солистом «На-На» Владимиром Лёвкиным, вероятно, состоится 19 ноября. Об этом сообщил концертный директор Александр Зыкин.

«Более точно, а также о месте прощания, сообщим позднее», — приводит его слова RTVI.