Названа дата прощания с экс-солистом «На-На» Лёвкиным
Концертный директор Зыкин: Церемония прощания с Лёвкиным состоится 19 ноября
Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Церемония прощания с экс-солистом «На-На» Владимиром Лёвкиным, вероятно, состоится 19 ноября. Об этом сообщил концертный директор Александр Зыкин.
«Более точно, а также о месте прощания, сообщим позднее», — приводит его слова RTVI.
Напомним, 17 ноября стало известно о смерти Владимира Лёвкина. Экс-солисту группы «На-На» было 57 лет. Life.ru узнал обстоятельства кончины звезды. Предварительной причиной называется рецидив онкологии. Артиста перед смертью доставили в больницу.