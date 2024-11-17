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17 ноября, 15:12

Названа дата прощания с экс-солистом «На-На» Лёвкиным

Концертный директор Зыкин: Церемония прощания с Лёвкиным состоится 19 ноября

Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Церемония прощания с экс-солистом «На-На» Владимиром Лёвкиным, вероятно, состоится 19 ноября. Об этом сообщил концертный директор Александр Зыкин.

«Более точно, а также о месте прощания, сообщим позднее», — приводит его слова RTVI.

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Напомним, 17 ноября стало известно о смерти Владимира Лёвкина. Экс-солисту группы «На-На» было 57 лет. Life.ru узнал обстоятельства кончины звезды. Предварительной причиной называется рецидив онкологии. Артиста перед смертью доставили в больницу.

Никита Никонов
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