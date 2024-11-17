«Столько планов было!»: Весть о кончине Лёвкина ошарашила Валерия Юрина
Певец Юрин заявил, что на последнем концерте с Лёвкиным был аншлаг
Владимир Лёвкин. Обложка ©ТАСС / Евгений Стукалин
Экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин ошарашен новостью о кончине своего коллеги Владимира Лёвкина. Певец признался журналистам 360.ru, что не смог сдержать слёз. По его словам, на последнем концерте почившей звезды был аншлаг, а сам Лёвкин строил планы на будущее.
«Только концерт отработали! У нас полный зал народу был, зайти некому, люди билеты не могли купить. Столько планов было! <…> Меня новость ошарашила» — подчеркнул Юрин.
Напомним, о смерти Владимира Лёвкина стало известно 17 ноября. Экс-солисту группы «На-На» было 57 лет. Life.ru узнал обстоятельства смерти звезды. Не исключено, что он скончался из-за рецидива онкологии. Артиста госпитализировали перед смертью, признался его концертный директор.