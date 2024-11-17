«Столько планов было!»: Весть о кончине Лёвкина ошарашила Валерия Юрина

Экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин ошарашен новостью о кончине своего коллеги Владимира Лёвкина. Певец признался журналистам 360.ru, что не смог сдержать слёз. По его словам, на последнем концерте почившей звезды был аншлаг, а сам Лёвкин строил планы на будущее.