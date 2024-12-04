В предсмертном интервью Лёвкин раскрыл роль Аллы Пугачёвой в шоу-бизнесе

Певец Владимир Лёвкин скончался в больнице, не дожив до 58 лет. Бывший солист группы «На-На» долгое время боролся с тяжелой болезнью — раком лимфатической системы. Об этом сообщает журнал «7 Дней».

Лечение включало неоднократные курсы химиотерапии и пересадку костного мозга. Несмотря на принятые меры, болезнь оказалась сильнее. Смерть была неожиданной: Лёвкин выглядел здоровым, участвовал в мероприятиях, пока не был внезапно госпитализирован. Из больницы певец уже не вернулся.

Незадолго до своей кончины Лёвкин успел дать большое интервью журналу «7 Дней», где рассказал о своей жизни, карьере и коллегах. В беседе он упомянул Бари Алибасова, который оказал значительное влияние на его творческий путь.

Также Лёвкин вспомнил о своих встречах с Аллой Пугачёвой, с которой часто пересекался на концертах и различных событиях. Он прокомментировал существующее мнение, что в 90-е годы Пугачева играла ключевую роль в отечественном шоу-бизнесе и решала судьбу артистов.

Левкин отметил, что Пугачёва всегда производила на него хорошее впечатление, хотя и была довольно эксцентричной. Он не стал отрицать, что у Примадонны были свои фавориты, но подчеркнул, что это было характерно для многих известных артистов того времени.

«Влияние она определённо имела, но я бы не стал утверждать, что она прямо-таки перекрывала кому-то кислород. Хотя рассказывали всякое. Первый раз я с ней встретился, когда мы отсматривались на «Рождественские встречи». Я пел песню про Бабушку Ягу, и она на весь «Олимпийский» закричала Жене Болдину в микрофон: «Жень, это про меня, что ли, песня? Алибас, ты где? Объясни-ка». Ну, пошутили и отработали. Позже мы снова пересеклись на съемках «Рождественских встреч», которые снимались на даче у Валерия Леонтьева. Там она вела себя уже не совсем как хозяйка бала, но по-прежнему позволяла себе шутить про любого. Но это было не обидно», — рассказал Лёвкин.