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19 ноября, 11:45

Владимира Лёвкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Экс-солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина, который скончался на 58-м году жизни, похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, присутствовавший на траурном мероприятии.

Прощание с Владимиром Лёвкиным на Троекуровском кладбище. Видео © Life.ru

Могила Владимира Лёвкина. Фото © Life.ru

Могила Владимира Лёвкина. Фото © Life.ru

«Лиричный, романтичный»: Музыканты группы «На-На» с добротой вспомнили Владимира Лёвкина
«Лиричный, романтичный»: Музыканты группы «На-На» с добротой вспомнили Владимира Лёвкина

Напомним, Владимир Лёвкин скончался 17 ноября. В 2003 году у него обнаружили онкологию лимфатической системы. После продолжительного курса лечения болезнь отступила, но лишь затем, чтобы вернуться спустя несколько лет.

Life.ru освещал церемонию прощания с артистом. На похороны приехали участники нынешнего состава группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а также бывший солист коллектива Павел Соколов. Также проводить Лёвкина в последний путь прибыли Кай Метов, Денис Майданов, Марина Хлебникова, Юлия Беретта и Пит Джексон из группы «Премьер-министр». Барри Алибасов не смог посетить мероприятие из-за плохого самочувствия.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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