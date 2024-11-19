Владимира Лёвкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Экс-солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина, который скончался на 58-м году жизни, похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, присутствовавший на траурном мероприятии.
Прощание с Владимиром Лёвкиным на Троекуровском кладбище. Видео © Life.ru
Могила Владимира Лёвкина. Фото © Life.ru
Напомним, Владимир Лёвкин скончался 17 ноября. В 2003 году у него обнаружили онкологию лимфатической системы. После продолжительного курса лечения болезнь отступила, но лишь затем, чтобы вернуться спустя несколько лет.
Life.ru освещал церемонию прощания с артистом. На похороны приехали участники нынешнего состава группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а также бывший солист коллектива Павел Соколов. Также проводить Лёвкина в последний путь прибыли Кай Метов, Денис Майданов, Марина Хлебникова, Юлия Беретта и Пит Джексон из группы «Премьер-министр». Барри Алибасов не смог посетить мероприятие из-за плохого самочувствия.
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