Владимира Лёвкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Экс-солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина, который скончался на 58-м году жизни, похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, присутствовавший на траурном мероприятии.

Прощание с Владимиром Лёвкиным на Троекуровском кладбище. Видео © Life.ru

Могила Владимира Лёвкина. Фото © Life.ru

Напомним, Владимир Лёвкин скончался 17 ноября. В 2003 году у него обнаружили онкологию лимфатической системы. После продолжительного курса лечения болезнь отступила, но лишь затем, чтобы вернуться спустя несколько лет.