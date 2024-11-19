«Лиричный, романтичный»: Музыканты группы «На-На» с добротой вспомнили Владимира Лёвкина

Участники легендарной группы «На-На» объяснили, что их бывший коллега Владимир Лёвкин никогда не жаловался на своё состояние и очень бодро держался. Именно поэтому ни у кого не было вопросов по его состоянию. Об этом корреспонденту Life.ru рассказали Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.

Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин приехали простить с экс-вокалистом Владимиром Лёвкиным. Видео © Life.ru

По словам Вячеслава Жеребкина, бывший солист мог справиться с болезнью, например, потому что у него родилась дочка. Никто просто не ожидал такого неожиданного исхода, Лёвкин активно работал и не подавал вида, что чувствует себя плохо.

«Лиричный, романтичный человек в душе был. Он очень любил жизнь. Он писал стихи, замечательные стихи писал. Он был очень ранимый человек и глубоко творческий», — сказал Владимир Политов.