«Лиричный, романтичный»: Музыканты группы «На-На» с добротой вспомнили Владимира Лёвкина
Политов: Лёвкин бодро держался и поводов интересоваться здоровьем не давал
Участники легендарной группы «На-На» объяснили, что их бывший коллега Владимир Лёвкин никогда не жаловался на своё состояние и очень бодро держался. Именно поэтому ни у кого не было вопросов по его состоянию. Об этом корреспонденту Life.ru рассказали Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.
Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин приехали простить с экс-вокалистом Владимиром Лёвкиным. Видео © Life.ru
По словам Вячеслава Жеребкина, бывший солист мог справиться с болезнью, например, потому что у него родилась дочка. Никто просто не ожидал такого неожиданного исхода, Лёвкин активно работал и не подавал вида, что чувствует себя плохо.
«Лиричный, романтичный человек в душе был. Он очень любил жизнь. Он писал стихи, замечательные стихи писал. Он был очень ранимый человек и глубоко творческий», — сказал Владимир Политов.
Музыканты также добавили, что Лёвкин всегда любил свою семью, постоянно проводил с ней время. Несмотря на работу, он никогда не забывал о жене и постоянно находился в окружении близких.
Напомним, что Владимир Лёвкин скончался 17 ноября. В 2003 году у него был диагностирован рак лимфатической системы. Новость о его смерти потрясла экс-солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Алибасов поделился своими мыслями о судьбе Лёвкина после его ухода из коллектива, отметив, что певец был ярким артистом, но утратил популярность после этого. Кроме того, продюсер признался, что не поддерживал связь с Лёвкиным на протяжении последних 10 лет.
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