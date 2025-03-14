Noize MC* вернулся в Белгород и снял клип про русских, у которых «не все дома»

Рэпер Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев*) якобы приехал в Белгород, чтобы навестить могилу матери, умершей от рака в 2010 году. В городе исполнитель записал клип про русских, которых обвинил в том, что у них «не все дома».

Иван Алексеев* записал клип «Не все дома» в Белгороде. Фото © YouTube / Noize MC*

Неизвестно, сам ли рэпер приезжал в Белгород или удачно смонтировал кадры, которые сняли его помощники. В клипе «Не все дома» запечатлены укрытия, предназначенные для защиты местных жителей от обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ), и реклама волонтёрских организаций. В ролике также мелькают лидер группы «Каста» Влади*, певица Монеточка* и журналист Михаил Козырев*.

Клип «Не все дома». Фото © YouTube / Noize MC*

По сюжету героя избивают гопники, когда он пытается добраться до могилы матери. Рэпер в тексте клипа упоминает про обстрелы Харькова, правда, про удары по Белгороду предпочитает умалчивать. Кстати, Noize MC* поддерживал «Азов»** и клялся в верности Украине, когда киевский режим бомбил его родной город.

Клип «Не все дома». Фото © YouTube / Noize MC*

Ранее в Москве подожгли дверь квартиры, которая, предположительно, принадлежит Noize MC*. Сделал это некий Пианист, который уже поджигал вход в квартиру солиста группы «Би-2» Лёвы*. Он уверяет, что причиной поджога стало выступление рэпера в футболке с символикой «Азова»**.