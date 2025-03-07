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7 марта, 11:49

«Привет от Пианиста»: В Москве подожгли дверь квартиры Noize MC

«Известия»: В Москве Пианист поджог дверь рэпера Noize MC

В Москве подожгли дверь квартиры, которая, предположительно, принадлежит рэперу Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев). Сделал это некий Пианист, который уже поджигал вход в квартиру солиста группы «Би-2» Лёвы* (настоящее имя Егор Бортник). Об этом сообщают «Известия».

«Привет врагу и предателю Ване Noize MC от Пианиста», — было написано слева от двери.

При этом соседи уверяют, что квартира принадлежит вовсе не музыканту, а его девушке. В полицию по поводу поджога обратился неизвестный мужчина, который представился владельцем. Сам Пианист уверяет, что причиной поджога стало выступление Noize MC* в футболке с символикой «Азова»**.

Ранее Пианист поджог квартиру Лёвы* из «Би-2». Однако эта жилплощадь была переоформлена на бывшую жену. К произошедшему причастно движение «Аукцион пальцев». На это намекает подпись с упоминанием руководителя группы рядом с сожжённой дверью: «Привет врагу и предателю от Пианиста».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Так Егор или Игорь? Как Лёва из «Би-2» обвёл Минюст вокруг пальца и зарабатывает в России миллионы
Так Егор или Игорь? Как Лёва из «Би-2» обвёл Минюст вокруг пальца и зарабатывает в России миллионы
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ТАСС / Артем Геодакян

Полина Никифорова
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