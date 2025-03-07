«Привет от Пианиста»: В Москве подожгли дверь квартиры Noize MC

В Москве подожгли дверь квартиры, которая, предположительно, принадлежит рэперу Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев). Сделал это некий Пианист, который уже поджигал вход в квартиру солиста группы «Би-2» Лёвы* (настоящее имя Егор Бортник). Об этом сообщают «Известия».

«Привет врагу и предателю Ване Noize MC от Пианиста», — было написано слева от двери.

При этом соседи уверяют, что квартира принадлежит вовсе не музыканту, а его девушке. В полицию по поводу поджога обратился неизвестный мужчина, который представился владельцем. Сам Пианист уверяет, что причиной поджога стало выступление Noize MC* в футболке с символикой «Азова»**.

Ранее Пианист поджог квартиру Лёвы* из «Би-2». Однако эта жилплощадь была переоформлена на бывшую жену. К произошедшему причастно движение «Аукцион пальцев». На это намекает подпись с упоминанием руководителя группы рядом с сожжённой дверью: «Привет врагу и предателю от Пианиста».