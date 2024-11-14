Noize MC* оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ
Суд постановил наложить административный штраф в размере 50 тысяч рублей на рэп-исполнителя Ивана Алексеева*, более известного как Noize MC*. Об этом проинформировала пресс-служба суда.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Алексеев Иван Александрович (Noize MC)* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении суда.
Как рассказывал Life.ru, Noize MC* оказался в списке иноагентов в 2022 году. Однако правила, которые должен соблюдать человек с таким статусом, он проигнорировал. В мае появились сообщения о том, что за такое поведение Алексеев* может стать фигурантом уже уголовного дела. По последним данным, сейчас он находится в Литве. В конце октября музыканта обвинили в дискредитации российской армии.
* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.
ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев