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14 ноября, 10:15

Noize MC* оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Суд постановил наложить административный штраф в размере 50 тысяч рублей на рэп-исполнителя Ивана Алексеева*, более известного как Noize MC*. Об этом проинформировала пресс-служба суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Алексеев Иван Александрович (Noize MC)* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении суда.

Иноагент Noize MC споёт для россиян за 50 тысяч евро и сырную нарезку
Иноагент Noize MC споёт для россиян за 50 тысяч евро и сырную нарезку

Как рассказывал Life.ru, Noize MC* оказался в списке иноагентов в 2022 году. Однако правила, которые должен соблюдать человек с таким статусом, он проигнорировал. В мае появились сообщения о том, что за такое поведение Алексеев* может стать фигурантом уже уголовного дела. По последним данным, сейчас он находится в Литве. В конце октября музыканта обвинили в дискредитации российской армии.

* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Александра Мышляева
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