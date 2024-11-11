Иноагент Noize MC споёт для россиян за 50 тысяч евро и сырную нарезку

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев*) увеличил гонорар за новогодние корпоративы для россиян с 37 тысяч до 50 тысяч евро. При этом выступать он согласен только на нейтральной территории — в Европе, ОАЭ и других странах, но Турцию исключает из списка. С райдером артиста ознакомились наши коллеги из Mash.

Рэпер готов выступать на мероприятиях, таких как корпоративы и свадьбы, организованных российскими физическими и юридическими лицами. Он предпочитает проводить концерты в Лондоне, Дубае и Катаре, отказываясь от Турции из-за большого количества русских и возможных негативных последствий. Оплату он предпочитает получать наличными, часть суммы — в рублях. Если это невозможно, он готов организовать перевод через свою компанию в Литве или фирму в США.

Гонорар за выступление для россиян теперь составляет 50 тысяч евро, что примерно соответствует 1,5 миллионам рублей по текущему курсу, увеличившись по сравнению с 2023 годом. Запросы в райдере стали более скромными — исчезли отдельное меню и пункт об отмене концерта при невыполнении условий.

В остальном прежние требования остались: перелет бизнес-классом — для него и эконом-классом — для команды, размещение в отелях не ниже четырёх звезд рядом с площадкой, номер «люкс» — для себя и стандартные номера для остальных. В гримерке должны быть охрана, пять бутылок местного пива и пять «Корон», а также вино, виски, ром, кола, энергетики, а также мясные и сырные нарезки.