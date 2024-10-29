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29 октября, 05:24

На Noize MC* составили протокол за дискредитацию ВС России

Noize MC*. Обложка © ТАСС / URA.RU / Natalia Chernokhatova

Noize MC*. Обложка © ТАСС / URA.RU / Natalia Chernokhatova

Рэпера Noize MC* (Иван Алексеев*) обвинили в дискредитации российской армии. Как рассказали в полиции, артисту грозит штраф по административной статье.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что рэперу грозит административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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Как рассказывал Life.ru, Noize MC* оказался в списке иноагентов в 2022 году. Однако правила, которые должен соблюдать человек с таким статусом, он проигнорировал. В конце мая появились сообщения о том, что за такое поведение Алексеев* может стать фигурантом уже уголовного дела. По последним сведениям, сейчас рэпер живёт в Литве.

* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.

Александра Мышляева
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