На Noize MC* составили протокол за дискредитацию ВС России
Noize MC*. Обложка © ТАСС / URA.RU / Natalia Chernokhatova
Рэпера Noize MC* (Иван Алексеев*) обвинили в дискредитации российской армии. Как рассказали в полиции, артисту грозит штраф по административной статье.
Собеседник ТАСС подчеркнул, что рэперу грозит административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Как рассказывал Life.ru, Noize MC* оказался в списке иноагентов в 2022 году. Однако правила, которые должен соблюдать человек с таким статусом, он проигнорировал. В конце мая появились сообщения о том, что за такое поведение Алексеев* может стать фигурантом уже уголовного дела. По последним сведениям, сейчас рэпер живёт в Литве.
* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.