«Не поделили вид»: Фанатки Меладзе устроили мордобой прямо на его концерте в Таллине

На концерте Валерия Меладзе в Эстонии произошла драка. Потасовка случилась между двумя женщинами, которые не поделили вид на певца. Одна из фанаток, купившая билеты на сидячие места, не оценила танцы поклонницы рядом.

Драка на концерте Валерия Меладзе в Эстонии. Видео © X / hanky_poo

«К нам в Таллин приезжал Меладзе. Престарелые скуфини не поделили вид на седого деда», — написал один из пользователей соцсети Х, опубликовав кадры драки.