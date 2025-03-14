«Не поделили вид»: Фанатки Меладзе устроили мордобой прямо на его концерте в Таллине
В Эстонии на концерте Валерия Меладзе произошла драка между двумя фанатками
Валерий Меладзе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian
На концерте Валерия Меладзе в Эстонии произошла драка. Потасовка случилась между двумя женщинами, которые не поделили вид на певца. Одна из фанаток, купившая билеты на сидячие места, не оценила танцы поклонницы рядом.
Драка на концерте Валерия Меладзе в Эстонии. Видео © X / hanky_poo
«К нам в Таллин приезжал Меладзе. Престарелые скуфини не поделили вид на седого деда», — написал один из пользователей соцсети Х, опубликовав кадры драки.
Ранее певец Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву, чтобы уладить бизнес-дела. Артиста заметили в Шереметьево. Встретившие его поклонницы рассказали, что певец был мил и вежлив, затем ушёл в вип-зал аэропорта. От корпоративов в России менеджмент Меладзе сейчас отказывается из-за «сумасшедшего графика», но в окружении связывают это со страхом утечки.