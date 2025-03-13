Певец Валерий Меладзе пролетел мимо «Украины» и теперь заплатит за это. Согласно информации SHOT, во время своего недавнего визита в Москву певец накопил штрафы — его трижды поймали за превышение скорости в центре столицы.

В начале февраля Меладзе на своём автомобиле G-Class мчался по Можайскому шоссе, а на следующий день камеры вновь зафиксировали нарушение, но уже рядом с гостиницей «Украина» на Кутузовском проспекте. Позже другой его Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC был замечен на Варшавском шоссе с превышением скорости. Обе машины имели «ангельские номера» 525. Кроме того, его также оштрафовали за остановку в запрещённом месте.