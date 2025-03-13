Меладзе пролетел мимо «Украины» и теперь заплатит за это
Меладзе во время визита в Москву превысил скорость у «Украины» нахватал штрафов
Валерий Меладзе. Фото © Telegram/Meladze Valerian
Певец Валерий Меладзе пролетел мимо «Украины» и теперь заплатит за это. Согласно информации SHOT, во время своего недавнего визита в Москву певец накопил штрафы — его трижды поймали за превышение скорости в центре столицы.
В начале февраля Меладзе на своём автомобиле G-Class мчался по Можайскому шоссе, а на следующий день камеры вновь зафиксировали нарушение, но уже рядом с гостиницей «Украина» на Кутузовском проспекте. Позже другой его Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC был замечен на Варшавском шоссе с превышением скорости. Обе машины имели «ангельские номера» 525. Кроме того, его также оштрафовали за остановку в запрещённом месте.
В результате своего последнего визита Меладзе получил штрафов на сумму 7 тысяч рублей. Эти штрафы он оплатил перед вылетом в Баку на своё мировое турне.
Как уже сообщал Life.ru, Валерий Меладзе обладает впечатляющим автопарком, состоящим из восьми автомобилей марки Mercedes, который оценивается более чем в 70 миллионов рублей. Практически все машины певца (из шести) оборудованы «ангельскими» номерами 525, различающимися только сериями. Один такой номер может стоить несколько миллионов рублей. Также стоит отметить, что во время своего визита в столицу, приуроченном ко дню смерти, Меладзе посетил могилу своего отца, который ушел из жизни год назад. Родитель артиста, Шота Константинович, похоронен на Митинском кладбище, и визит певца проходил в строгой конфиденциальности.