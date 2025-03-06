«‎Был мил и вежлив»: Появилось видео тайного возвращения Валерия Меладзе в Москву

Неделю назад Валерия заметили в Шереметьево, оттуда артист улететь на свой концерт в Баку 28 февраля. Встретившие его поклонницы рассказали Mash, что певец был мил и вежлив, затем ушёл в вип-зал аэропорта. От корпоративов в России менеджмент певца сейчас отказывается из-за «сумасшедшего графика», но в окружении связывают это со страхом утечки.