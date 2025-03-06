«Был мил и вежлив»: Появилось видео тайного возвращения Валерия Меладзе в Москву
Mash: Певец Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву, чтобы уладить бизнес-дела
Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzevalerian
Певец Валерий Меладзе в очередной раз тайно приезжал в Москву, чтобы уладить бизнес-дела. Кадры тайного возвращения российского исполнителя оказались в распоряжении Mash.
Видео © Mash
Неделю назад Валерия заметили в Шереметьево, оттуда артист улететь на свой концерт в Баку 28 февраля. Встретившие его поклонницы рассказали Mash, что певец был мил и вежлив, затем ушёл в вип-зал аэропорта. От корпоративов в России менеджмент певца сейчас отказывается из-за «сумасшедшего графика», но в окружении связывают это со страхом утечки.
В прошлый раз Валерий Меладзе приехал в Москву в годовщину смерти умершего года назад отца. Родитель звезды Шота Константинович покоится на Митинском кладбище.