Тайно приехавший в Москву Валерий Меладзе в годовщину смерти посетил могилу отца

По информации телеграм-канала, визит артиста на кладбище проходил в режиме абсолютной секретности. По городу певец передвигался на нескольких тонированных внедорожниках «мерседес», принадлежащих ему и его сестре. В поездках по Москве его сопровождала охрана. На кладбище Меладзе сначала несколько минут не выходил из машины, пока родные и охрана не осмотрели территорию. Затем он подошёл к захоронению.