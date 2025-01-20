Тайно приехавший в Москву Валерий Меладзе в годовщину смерти посетил могилу отца
SHOT: Валерий Меладзе побывал на могиле отца в годовщину его смерти
Приехавший с тайным визитом в Москву певец Валерий Меладзе в годовщину смерти посетил могилу умершего года назад отца, сообщает SHOT. Родитель звезды Шота Константинович покоится на Митинском кладбище.
Меладзе посетил могилу умершего год назад отца. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, визит артиста на кладбище проходил в режиме абсолютной секретности. По городу певец передвигался на нескольких тонированных внедорожниках «мерседес», принадлежащих ему и его сестре. В поездках по Москве его сопровождала охрана. На кладбище Меладзе сначала несколько минут не выходил из машины, пока родные и охрана не осмотрели территорию. Затем он подошёл к захоронению.
Визит Меладзе на кладбище проходил в режиме абсолютной секретности. Фото © SHOT
Напомним, отец братьев Меладзе умер 19 января 2024 года. Сообщалось, что 90-летнего Шота Константиновича в последнее время беспокоили последствия перенесённой коронавирусной инфекции. Из-за скоропостижной смерти отца Валерий Меладзе тогда перенёс несколько концертов.
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