Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 05:00

Тайно приехавший в Москву Валерий Меладзе в годовщину смерти посетил могилу отца

SHOT: Валерий Меладзе побывал на могиле отца в годовщину его смерти

Приехавший с тайным визитом в Москву певец Валерий Меладзе в годовщину смерти посетил могилу умершего года назад отца, сообщает SHOT. Родитель звезды Шота Константинович покоится на Митинском кладбище.

Меладзе посетил могилу умершего год назад отца. Фото © SHOT

Меладзе посетил могилу умершего год назад отца. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, визит артиста на кладбище проходил в режиме абсолютной секретности. По городу певец передвигался на нескольких тонированных внедорожниках «мерседес», принадлежащих ему и его сестре. В поездках по Москве его сопровождала охрана. На кладбище Меладзе сначала несколько минут не выходил из машины, пока родные и охрана не осмотрели территорию. Затем он подошёл к захоронению.

Визит Меладзе на кладбище проходил в режиме абсолютной секретности. Фото © SHOT

Визит Меладзе на кладбище проходил в режиме абсолютной секретности. Фото © SHOT

Напомним, отец братьев Меладзе умер 19 января 2024 года. Сообщалось, что 90-летнего Шота Константиновича в последнее время беспокоили последствия перенесённой коронавирусной инфекции. Из-за скоропостижной смерти отца Валерий Меладзе тогда перенёс несколько концертов.

Дочь певицы Славы спалила тайный приезд Валерия Меладзе в Москву
Дочь певицы Славы спалила тайный приезд Валерия Меладзе в Москву
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Валерий Меладзе
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar