Дочь певицы Славы спалила тайный приезд Валерия Меладзе в Москву

Дочь певицы Славы, блогер Александра Морозова, опубликовала в соцсетях совместное фото с певцом Валерием Меладзе. Подписчики девушки предположили, что артист мог тайно вернуться в Москву для участия в новогодних корпоративных мероприятиях.

Снимок был сделан вечером 27 декабря. Перед этим дочь Славы опубликовала серию видео, на которых она проводит время в столичном ресторане вместе с матерью. Интересно, что сам Меладзе не делал никаких официальных заявлений о своём возвращении в Москву.