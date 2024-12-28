Дочь певицы Славы спалила тайный приезд Валерия Меладзе в Москву
Стало известно о тайном возвращении Валерия Меладзе в Москву
Саша Мороза и Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha.morozovaaa
Дочь певицы Славы, блогер Александра Морозова, опубликовала в соцсетях совместное фото с певцом Валерием Меладзе. Подписчики девушки предположили, что артист мог тайно вернуться в Москву для участия в новогодних корпоративных мероприятиях.
Снимок был сделан вечером 27 декабря. Перед этим дочь Славы опубликовала серию видео, на которых она проводит время в столичном ресторане вместе с матерью. Интересно, что сам Меладзе не делал никаких официальных заявлений о своём возвращении в Москву.
Ранее Life.ru писал, что концерты Альбины Джанабаевой начали отменяться в Европе из-за недостаточного спроса. В то же время сам Валерий Меладзе уже провёл два концерта в декабре — в Загребе и Риме, продолжая принимать заказы на новогодние корпоративы от россиян. Его гонорар является рекордным среди артистов, покинувших Россию, и составляет 15,5 миллиона рублей. Весной пара переехала в Испанию и обосновалась в особняке.