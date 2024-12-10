Жена Меладзе начала отменять концерты в Европе из-за низкого спроса

Концерты жены Валерия Меладзе, экс-«ВИА Гры» Альбины Джанабаевой, начали отменять в Европе из-за отсутствия спроса. По данным SHOT, на её сольник в испанском Аликанте не смогли распродать билеты.

Джанабаева, вдохновившись европейским турне мужа, начала рекламировать свой концерт в курортном городке Аликанте в Испании. Афиша появилась неделю назад, выступление было запланировано на 14 декабря. Но спустя неделю информация о концерте испарилась. Организаторы рассказали SHOT, что они вынуждены были отменить мероприятие из-за низкого спроса на билеты бывшей солистки «ВИА Гры».

Цены на билеты стартовали от 59 евро (около 6 тысяч рублей). Концерт должен был идти чуть меньше полутора часов, певица собиралась представить свою новую сольную программу. Из-за фиаско с испанским концертом возможный гастрольный тур тоже пока на стопе.

Тем временем её муж Валерий Меладзе в декабре уже провёл два концерта — в Загребе и Риме. Также он продолжает брать заказы на новогодние корпоративы от россиян. Как мы ранее писали, гонорар у него рекордный среди уехавших из РФ артистов — 15,5 млн рублей.