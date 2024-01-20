Умер отец Валерия и Константина Меладзе

Отец Валерия и Константина Меладзе скончался в больнице от последствий коронавируса. Об этом сообщил Валерий в своём видеообращении к поклонникам. Артист пояснил, что все концерты, запланированные в Казахстане, пришлось перенести.

Певец Валерий Меладзе сообщил о переносе концертов в Казахстане в связи со смертью своего отца. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Valery Meladze

"Дорогие друзья. В связи со смертью одного из самых близких мне людей приходится перенести концерты в Алма-Ате на 2, 4 и 6 февраля", — подчеркнул Меладзе.

В конце 2023 года 90-летний отец певца Шота Меладзе заболел коронавирусом, а после его положили в больницу с осложнениями. Мужчина находился без сознания в реанимации одной из клиник.