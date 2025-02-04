Любитель «ангельских» номеров: У Меладзе обнаружился автопарк из восьми дорогущих Mercedes

Валерий Меладзе владеет роскошным автопарком, состоящим из восьми автомобилей Mercedes общей стоимостью более 70 миллионов рублей. Как выяснил SHOT, почти все машины певца (4 из 6) оснащены «ангельскими» номерами 525, которые отличаются только сериями. Стоимость одного такого номера может достигать нескольких миллионов рублей.

Самым дорогим автомобилем в коллекции Меладзе является Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью более 21 миллиона рублей. За его рулём неоднократно замечали самого певца.

Один из Mercedes GLS 400 D 4Matic был переоформлен на брата исполнителя, Константина Меладзе, который после начала СВО начал избавляться от российского имущества. Это произошло спустя 2,5 месяца после скандала, связанного с проукраинским лозунгом, произнесённым Валерием на корпоративе в Дубае.











«Ангельские» номера 525 также установлены на Mercedes GLC 250 4Matic 2017 года выпуска, принадлежащим сестре певца Лиане. Ещё один автомобиль, Mercedes-Benz GLA-Klasse 2020 года, оформлен на дочь Меладзе Арину. Его стоимость оценивается в 4,5 миллиона рублей, но «ангельский» номер на него не ставили.

Общая стоимость семейного автопарка Меладзе достигает 80 миллионов рублей. Считается, что номер 525 имеет глубокий символический смысл, связанный с духовностью, переменами и личностным ростом.