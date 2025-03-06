Грязь и запустение: Найден особняк Меладзе за 350 млн для тайных визитов в Россию

Певец Валерий Меладзе живёт в Москве между своими заграничными гастролями. SHOT отыскал элитный дом уехавшего из страны артиста, которого неделю назад видели в аэропорту Шереметьево перед началом мирового турне.

Особняк Меладзе. Видео © SHOT

Трёхэтажный особняк расположен в закрытом ЖК «Миллениум-парк» в Подмосковье. Меладзе купил участок под коттедж площадью 2,7 тысячи метров в ипотеку у бизнесмена Бориса Шафирова в 2016 году. Позже он начал строить и сам дом, который оформил на жену, Альбину Джанабаеву. Место артист предпочёл взять подальше от соседей, на тупиковой улице.

Площадь роскошного особняка звезды составляет около 600 метров, средняя цена такого коттеджа — от 350 млн рублей. Достроил хоромы Валерий Меладзе только к 2021 году и сразу переехал туда из другого коттеджа в том же ЖК, где семья Меладзе провела целых 6 лет. По данным журналистов, сейчас на территории коттеджа совсем нет признаков жизни: окна грязные, машины внутри не припаркованы.