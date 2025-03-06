Грязь и запустение: Найден особняк Меладзе за 350 млн для тайных визитов в Россию
SHOT отыскал трёхэтажный особняк Меладзе в ЖК «Миллениум-парк» в Подмосковье
Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian
Певец Валерий Меладзе живёт в Москве между своими заграничными гастролями. SHOT отыскал элитный дом уехавшего из страны артиста, которого неделю назад видели в аэропорту Шереметьево перед началом мирового турне.
Особняк Меладзе. Видео © SHOT
Трёхэтажный особняк расположен в закрытом ЖК «Миллениум-парк» в Подмосковье. Меладзе купил участок под коттедж площадью 2,7 тысячи метров в ипотеку у бизнесмена Бориса Шафирова в 2016 году. Позже он начал строить и сам дом, который оформил на жену, Альбину Джанабаеву. Место артист предпочёл взять подальше от соседей, на тупиковой улице.
Площадь роскошного особняка звезды составляет около 600 метров, средняя цена такого коттеджа — от 350 млн рублей. Достроил хоромы Валерий Меладзе только к 2021 году и сразу переехал туда из другого коттеджа в том же ЖК, где семья Меладзе провела целых 6 лет. По данным журналистов, сейчас на территории коттеджа совсем нет признаков жизни: окна грязные, машины внутри не припаркованы.
Ранее стало известно, что Валерий Меладзе владеет роскошным автопарком, состоящим из восьми автомобилей Mercedes общей стоимостью более 70 миллионов рублей. Почти все машины певца (4 из 6) оснащены «ангельскими» номерами 525, которые отличаются только сериями. Стоимость одного такого номера может достигать нескольких миллионов рублей.