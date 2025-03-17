Магический квадрат Пифагора: Что это и как с его помощью рассчитать матрицу судьбы

Пифагор был древнегреческим философом, мистиком, теоретиком музыки и математиком. Его теорему о квадрате гипотенузы в равнобедренном треугольнике знают все, начиная с третьего класса школы. Но мало кто в курсе, что он ещё и совершил множество открытий в теории музыки: первым понял, что музыкальные интервалы, то есть степень, на которую одна нота отличается от другой, можно перевести в математическое уравнение. А ещё Пифагор придумал магический квадрат для расчёта матрицы судьбы. Сейчас мы всё о нём расскажем.

Как выглядит и что означает магический квадрат Пифагора

Квадрат Пифагора — это обычный квадрат, разделённый на девять сегментов с нумерацией. Фото © Freepik

Магический квадрат Пифагора — это, внезапно, квадрат, разделённый на девять идеально квадратных сегментов. Отсчёт ведётся с левой верхней стороны квадрата: первый сегмент находится в левом верхнем углу, второй и третий — под ним. Четвёртый сегмент — это верхний квадрат посередине, под ним находятся пятый и шестой. Седьмой сегмент магического квадрата расположен в правом верхнем углу, восьмой и девятый — снизу. От каждого сегмента зависит определённое ваше качество. Иногда результаты расчёта этих качеств называют психоматрицами.

Что означают сегменты магического квадрата

Каждая часть магического квадрата Пифагора означает какое-то конкретное свойство вашей личности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LS92

Рассмотрим подробнее, что же означают сегменты квадрата Пифагора. Первый отвечает за общую информацию о вашем характере. Второй свидетельствует о способности накапливать и преобразовывать энергию. Третий — это потенциал к занятию науками, как техническими, так и гуманитарными. Четвёртый сегмент отвечает за здоровье. Пятый — за логику и интуицию, а шестой — за склонность к физическому труду. Седьмой сегмент квадрата — про удачу, восьмой означает чувство долга, а девятый — это память, а также интеллект. Что делать с этой информацией, показываем далее.

Как рассчитать свою матрицу при помощи магического квадрата

Для того чтобы рассчитать по квадрату Пифагора свою матрицу, необходимо погрузиться в нумерологию. Фото © Freepik

Для начала нужно выяснить точную дату вашего рождения. Предположим, это 11 февраля 1993 года. Все эти числа нужно будет складывать между собой, «откладывая» те из них, которые окажутся меньше 10. Но всё не так просто, нужен чёткий алгоритм.

Сначала записываем дату рождения. Это 11.02.1993. У нас получаются такие цифры: 1, 1, 2, 1, 9, 9, 3 .

. Потом складываем цифры даты рождения — отдельно числа дня, месяца и года. 1 + 1 = 2, 02 = 2, 1 + 9 + 9 + 3 = 22. Здесь надо сложить 2 и 2. Получается 2, 2 и 4 . Потом отнимаем 4 от 22 — получается 18. Складываем 1 и 8 — получаем цифру 9 .

. Потом отнимаем 4 от 22 — получается 18. Складываем 1 и 8 — получаем цифру . Далее мы записываем по порядку все цифры, что у нас получились. Это 1, 1, 2, 1, 9, 9, 3, 2, 2, 4, 9 .

. Теперь распределяем получившиеся цифры по пространству магического квадрата — каждую цифру нужно записать именно в тот сегмент квадрата, который к ней привязан. То есть в первый сегмент мы записываем только цифры 1, во второй — только цифры 2 и так далее. Складывать цифры внутри сегмента квадрата не нужно: их мы записываем отдельно и потом просто считаем их количество.

Расшифровка магического квадрата Пифагора

Показатели магического квадрата расшифровываются достаточно просто. В данном случае сильнее всего развиты характер, энергетика и ум. инфографика © Life.ru

У нас получается следующая картина: в первом сегменте квадрата три единицы; во втором — три двойки; в третьем — одна тройка; в четвёртом — одна четвёрка. Далее сегменты остаются пустыми, а в девятом у нас находятся три девятки. Немного похоже на игровые автоматы, но суть не в этом. Итак, расшифровка:

Три единицы в первом сегменте свидетельствуют о замечательном характере в духе «золотой середины»: спокойствие и коммуникабельность, гибкость и лёгкость в общении — ваши сильные стороны.

Три двойки — это хороший знак. Это значит, что вы тонко чувствуете эзотерические энергии — и, если вы пойдёте в психологи, ваши клиенты подумают, что вы не обычный психолог, а экстрасенс.

Одна тройка — это неплохо, когда она стоит в аттестате или дипломе. В нашем случае это означает, что в случае занятий наукой вам помешает неумение управлять эмоциями.

Здоровье, логика, удача и чувство долга в данном случае развиты слабо — нам не досталось ни одного очка на данные сегменты.

Три девятки свидетельствуют о мощном уме и практически безупречной памяти.