Тревожные круги под глазами: О каких серьёзных проблемах со здоровьем они сигнализируют

«Да ты совсем не выспался!» — слышим мы, когда на нашем лице появляются тёмные круги под глазами. Но правда в том, что это не всегда вина бессонной ночи за просмотром очередного сериала или подготовкой к экзамену. Эти предательские синяки могут рассказать о вашем организме куда больше, чем думаете. Мы решили разобраться, когда пора перестать покупать дорогие консилеры и записаться к врачу.

Аллергический салют

Тёмные круги под глазами как симптом заболеваний или аллергии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Тёмные круги часто появляются у тех, кто страдает от аллергии. Во время аллергической реакции организм выбрасывает гистамины, которые расширяют кровеносные сосуды и повышают их проницаемость. В тонкой коже под глазами это особенно заметно: сосуды просвечивают синевой, словно подводя неприятный макияж. Если вместе с кругами под глазами вы заметили частое чихание, зуд, покраснение глаз или заложенность носа — стоит проверить, не стала ли ваша подушка, любимый кот или весенняя пыльца причиной этого «украшения».

Почки просят о помощи

Тёмные круги могут быть сигналом SOS от почек. Когда эти важные органы работают с перебоями, в организме накапливаются токсины, которые могут вызывать отёки и изменение цвета кожи под глазами. Особенно стоит насторожиться, если вместе с кругами вы заметили отёчность лица по утрам, повышенную утомляемость, боли в пояснице или изменения в мочеиспускании. В этом случае консилер точно не поможет — пора к нефрологу, который проведёт необходимые анализы и поможет восстановить здоровье ваших фильтрующих органов.

Анемия не дремлет

Синяки под глазами, несмотря на здоровый сон: причины и способы лечения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Бледная кожа и тёмные круги — классический признак железодефицитной анемии. При этом состоянии в организме не хватает гемоглобина, который переносит кислород к тканям. В результате кожа становится бледной, а сосуды под тонкой кожей век становятся более заметными. Если вы постоянно чувствуете слабость, быстро утомляетесь, страдаете от головокружений и одышки даже при небольших физических нагрузках — возможно, дело не в том, что вы «просто устали». Анализ крови поможет выяснить, достаточно ли в вашем организме железа и не пора ли пересмотреть свой рацион.

Тайный знак щитовидки

Проблемы с щитовидной железой часто проявляются через изменения на лице. Как при гипотиреозе (недостаточная работа щитовидки), так и при гипертиреозе (избыточная активность) могут появляться тёмные круги под глазами. При гипотиреозе они сопровождаются общей отёчностью лица, сухостью кожи, выпадением волос и постоянной усталостью. При гипертиреозе к кругам добавляются нервозность, потеря веса и повышенная потливость. Если тёмные круги не проходят даже после хорошего отдыха и полноценного сна, стоит проверить уровень гормонов щитовидной железы.

Обезвоживание налицо

Круги под глазами у женщин: когда срочно идти к врачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lordn

Недостаток воды в организме — частая причина появления тёмных кругов. Когда мы не получаем достаточно жидкости, кожа становится тусклой и менее эластичной, а кровеносные сосуды под глазами становятся более заметными. Простой тест: если вы слегка оттянете кожу под глазом и она медленно вернётся в исходное положение — скорее всего, вы обезвожены. К счастью, эту проблему легко решить: достаточно увеличить потребление воды до рекомендуемых 1,5–2 литров в день (без учёта кофе и других напитков с кофеином, которые, наоборот, способствуют обезвоживанию).

Сердечная тревога

Тёмные круги могут сигнализировать о проблемах с сердечно-сосудистой системой. При нарушениях кровообращения кровь неравномерно распределяется по организму — и тонкая кожа под глазами моментально выдаёт эти проблемы. Если к синякам под глазами добавляются одышка, быстрая утомляемость, отёки ног и необъяснимое сердцебиение — не откладывайте визит к кардиологу. Особенно это касается тех, у кого есть семейная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Иногда тёмные круги становятся первым заметным признаком, который помогает своевременно обнаружить серьёзную проблему.

Скрытые пищевые реакции

Почему не проходят синяки под глазами: заболевания, о которых нужно знать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Не путайте с классической аллергией — речь о непереносимости отдельных продуктов, которая может проявляться менее явно, но всё равно влиять на ваш внешний вид. Глютен, лактоза, некоторые пищевые добавки могут вызывать воспалительные процессы в организме, которые проявляются в том числе тёмными кругами под глазами. Если вы замечаете, что после определённых продуктов у вас появляются круги или они становятся более выраженными, стоит вести пищевой дневник и затем обратиться к гастроэнтерологу или аллергологу для проведения тестов на пищевую непереносимость.

Что делать, если круги не уходят

Временные круги, появившиеся после бессонной ночи или бурной вечеринки, обычно исчезают сами. Но если они не проходят несколько недель, несмотря на здоровый образ жизни и полноценный сон, то пора обратиться к терапевту. Он направит вас к нужным специалистам — эндокринологу, нефрологу, кардиологу или гематологу — в зависимости от сопутствующих симптомов.

Тёмные круги под глазами: 7 тревожных сигналов вашего организма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio