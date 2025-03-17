Опровергнут популярный миф об опасности пальмового масла
Эксперт Пияк: Пальмовое масло не опасно при рациональном потреблении
Пальмовое масло не опасно для здоровья при рациональном потреблении, уверен менеджер по развитию новых технологий и научной поддержке профильной компании Евгений Пияк. Он также пояснил, что пальмовое и кокосовое масла — это разные продукты.
Первое, по словам эксперта, получают из мякоти плодов масличной пальмы, второе — из высушенной мякоти кокосового ореха. Пальмовое масло получило широкое распространение по всему миру, потому что масличная пальма — самая урожайная масличная культура.
«Рациональное потребление пальмового (пальмоядрового, кокосового, какао) масла не представляет опасности. Однако не стоит забывать, что все твёрдые масла (как растительные, так и животные) содержат большое количество насыщенных жирных кислот, потребление которых должно быть умеренным», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Ранее нутрициолог раскрыла вред кокосового масла. По словам эксперта, оно повышает уровень холестерина в организме. Кроме того, россиянам объяснили, как распознать поддельные товары на полках магазинов.