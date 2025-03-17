Опровергнут популярный миф об опасности пальмового масла

Пальмовое масло не опасно для здоровья при рациональном потреблении, уверен менеджер по развитию новых технологий и научной поддержке профильной компании Евгений Пияк. Он также пояснил, что пальмовое и кокосовое масла — это разные продукты.

Первое, по словам эксперта, получают из мякоти плодов масличной пальмы, второе — из высушенной мякоти кокосового ореха. Пальмовое масло получило широкое распространение по всему миру, потому что масличная пальма — самая урожайная масличная культура.