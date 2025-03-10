Российские производители молочки попались на разбавлении сгущёнки жирами

Популярная среди россиян сгущёнка оказалась небезопасной, так как производитель попался на фальсификате. Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, на выпуске некачественной продукции была поймана компания «Белмолпродукт». Производитель подделывает сгущённое молоко, разбавляя его растительными жирами. К тому же продукция предприятия выпускалась с дизайном, который очень сильно напоминает упаковку белорусского бренда «Рогачёвский МКК».

Сгущёнка оказалась фальсификатом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Не только «Белмолпродукт» внедрил подобную схему в процесс производства и выпуска продуктов. Этим же способом фальсификата промышляют компании «Русмолоко», «Кубаньрус-молоко» и «Озерецкий молочный комбинат», которые производят сливочное масло и другую молочку. Как отмечают в телеграм-канале, эти махинации не допускаются требованиями техрегламентов.

Продукцию указанных поставщиков привозили в социальные учреждения и торговые сети. В связи с выявленными нарушениями специалисты усилили лабораторный контроль за указанными производителями, а информация о небезопасной продукции уже передана в Роспотребнадзор.