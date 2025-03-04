В Москве один за другим закрываются рестораны «Сабвей» из-за тараканов и грязи

В Москве из-за неправильной планировки и санитарных нарушений закрыли уже пять ресторанов быстрого питания сети «SubWay» («Сабвей») Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, в заведениях сети «SubWay» нарушены некоторые рабочие процессы из-за неправильной планировки помещений. Они не соответствуют нормам СанПиН, поэтому сейчас владельцы вынуждены либо в срочном порядке найти новые пространства для аренды, либо сделать ремонт в старых, чтобы не попасть под закрытие.

Однако «Сабвей» имеет и другие проблемы. К примеру, отсутствие маркировки и медкнижек у персонала, грязные залы и кухни, а также обилие тараканов. Кроме того, руководство не соблюдает условия хранения продукции, пренебрегая лабораторными исследованиями своих сэндвичей.

Адреса закрытых московских «Сабвеев»: Ул. Большая Новодмитровская, 14, стр. 4;

Ул. Южнопортовая, 22, стр. 1;

Сигнальный проезд, 6а;

Ул. Автозаводская, 13/1;

Ул. Маши Порываевой, д. 38.

Все пять точек сети быстрого питания попали под административную статью о «Нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».