В Москве один за другим закрываются рестораны «Сабвей» из-за тараканов и грязи
SHOT ПРОВЕРКА: В Москве из-за нарушений закрыли пять ресторанов «Сабвей»
В Москве из-за неправильной планировки и санитарных нарушений закрыли уже пять ресторанов быстрого питания сети «SubWay» («Сабвей») Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, в заведениях сети «SubWay» нарушены некоторые рабочие процессы из-за неправильной планировки помещений. Они не соответствуют нормам СанПиН, поэтому сейчас владельцы вынуждены либо в срочном порядке найти новые пространства для аренды, либо сделать ремонт в старых, чтобы не попасть под закрытие.
Однако «Сабвей» имеет и другие проблемы. К примеру, отсутствие маркировки и медкнижек у персонала, грязные залы и кухни, а также обилие тараканов. Кроме того, руководство не соблюдает условия хранения продукции, пренебрегая лабораторными исследованиями своих сэндвичей.
Адреса закрытых московских «Сабвеев»:
- Ул. Большая Новодмитровская, 14, стр. 4;
- Ул. Южнопортовая, 22, стр. 1;
- Сигнальный проезд, 6а;
- Ул. Автозаводская, 13/1;
- Ул. Маши Порываевой, д. 38.
Все пять точек сети быстрого питания попали под административную статью о «Нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
Ранее Life.ru рассказывал, что одна из точек сети «SubWay» была закрыта на 90 дней из-за нарушения санитарных норм. На кухне были повсюду замечены следы жира и грязи, а дезинфекция там и вовсе не проводилась. Руководству дали три месяца, чтобы устранить проблемы.
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