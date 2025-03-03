Одну из точек Subway в Москве закрыли после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

В Москве на 90 дней закрыли одно из заведений сети быстрого питания Subway, которое находится на улице Маши Порываевой. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Москве закрыли одно из заведений Subway. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Проверка Роспотребнадзора выявила санитарные нарушения в кафе на улице Маши Порываевой. В этом заведении быстрого питания не соблюдаются требования технического регламента, а также отсутствуют процедуры дезинсекции и дезинфекции. Продукты хранятся в том же помещении, где готовятся сэндвичи, а также нет специализированных складов; некоторые ингредиенты находятся прямо на подоконниках.