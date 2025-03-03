Одну из точек Subway в Москве закрыли после расследования SHOT ПРОВЕРКИ
SHOT ПРОВЕРКА: В Москве на 90 дней закрыли точку Subway из-за антисанитарии
В Москве на 90 дней закрыли одно из заведений сети быстрого питания Subway, которое находится на улице Маши Порываевой. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
В Москве закрыли одно из заведений Subway. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Проверка Роспотребнадзора выявила санитарные нарушения в кафе на улице Маши Порываевой. В этом заведении быстрого питания не соблюдаются требования технического регламента, а также отсутствуют процедуры дезинсекции и дезинфекции. Продукты хранятся в том же помещении, где готовятся сэндвичи, а также нет специализированных складов; некоторые ингредиенты находятся прямо на подоконниках.
На кухне царит антисанитария: повсюду следы грязи, пыли и жира. По данным телеграм-канала, это заведение привлекли к административной ответственности по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Точку закрыли на три месяца, чтобы руководство устранило допущенные нарушения.
Напомним, на днях SHOT ПРОВЕРКА провела расследование, в котором освещались рестораны «Сабвэй», функционирующие в Москве и других регионах. Агенты проекта устроились туда под видом стажёров, и многие из них предпочли бы забыть увиденное. Помимо антисанитарии зафиксированы нарушения условий труда. Некоторые работники устраиваются на должности без наличия медицинских справок, а другие сталкиваются с тем, что им не выплачивают заработную плату. Также оказалось, что в сэндвичах этого заведения иногда присутствует «неожиданный ингредиент» — кишечная палочка. Позднее прокуратура и Роспотребнадзор взялись за проверку данной сети фастфуда.
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