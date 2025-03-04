Starbucks может вернуться в Россию
SHOT ПРОВЕРКА: Starbucks зарегистрировал товарный знак в России
Компания Starbucks подала заявку на регистрацию товарного знака в России, как выяснила SHOT ПРОВЕРКА. Это может означать, что фирма планирует вернуться на рынок в скором времени.
Заявка на регистрацию американского бренда находилась в процессе рассмотрения в Роспатенте с мая 2024 года. Ранее, в 2022 году, компания сообщила о выходе из России, после чего её бизнес был приобретён рэпером Тимати и ресторатором Антоном Пинским. В результате кафе начали функционировать под новым названием Stars Coffee.
Между тем, H&M завершил свой выход из России. Пока другие марки планируют вернуться на российский рынок, шведская компания произвела ликвидацию своего юридического лица ООО «Эйч Энд Эм». Процедура началась летом 2024 года, однако из-за значительных долгов процесс затянулся. H&M задолжал 76 миллионов, что привело к наложению ареста на счета компании решением суда в качестве меры обеспечения.
Shutterstock / FOTODOM / Nixx Photography