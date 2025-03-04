Starbucks может вернуться в Россию

Компания Starbucks подала заявку на регистрацию товарного знака в России, как выяснила SHOT ПРОВЕРКА. Это может означать, что фирма планирует вернуться на рынок в скором времени.

Заявка на регистрацию американского бренда находилась в процессе рассмотрения в Роспатенте с мая 2024 года. Ранее, в 2022 году, компания сообщила о выходе из России, после чего её бизнес был приобретён рэпером Тимати и ресторатором Антоном Пинским. В результате кафе начали функционировать под новым названием Stars Coffee.