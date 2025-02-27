Россиянам объяснили, как распознать поддельные товары на полках магазинов

Для определения контрафактных продуктов на прилавке магазина необходимо внимательно присмотреться к упаковке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. Он подчеркнул, что первым признаком подделки может являться нарушенная целостность упаковки товара — вздутие или следы вскрытия.

Также эксперт подчеркнул, что покупателям следует обратить внимание на качество печати. Все логотипы и штрихкоды должны быть чётко пропечатаны, а шрифт на упаковке — соответствовать стилю бренда. Балагуров посоветовал обратить внимание на качество упаковки, так как у поддельных товаров она будет некачественной.

«Оцените наощупь материал упаковки. Если она слишком тонкая или легко мнётся, то, скорее всего, это поддельный товар. Крайне типичной является ситуация, когда у оригинального товара матовая упаковка, а у подделки — лощёная глянцевая. Также обследуйте швы и склейки упаковки — края должны быть ровными, нигде не должно быть следов клея», — объяснил специалист.

На оригинальной продукции часто размещены переливающиеся голограммы, а вот изготовители контрафакта часто клеят простые блестящие наклейки. Также распространители поддельных товаров пытаются сымитировать акцизную марку, но подделку легко отличить от оригинала: золотистая полоса, которая выдёргивается, на подделках напечатана.

«Важно проверить баркоды и сроки годности с датой производства. Штрихкоды должны быть читаемым и совпадать с кодами страны-производителя, а серийный номер может быть проверен через официальные сайты производителей или специальные приложения. Обращайте внимание на расположение баркода — изготовители контрафакта часто ставят их не в тех местах», — говорит эксперт.