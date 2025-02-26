Гнилые наггетсы из фирменного магазина попались москвичу на Рублёвке

Жителю столицы в одном из фирменных магазинов достались куриные наггетсы с плесенью. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Вскрытие показало — наггетсы были с гнильцой. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Как объяснил телеграм-каналу Евгений, продукт с гнильцой он приобрёл в «Мираторге» по адресу Рублёвское шоссе, 101. Дата изготовления и срок годности были в порядке, с цельностью упаковки тоже не было проблем.

Неладное выяснилось при вскрытии упаковки — на наггетсах обнаружилась чёрная плесень, несмотря на герметичный пакет. В магазине пообещали возврат средств за испорченный товар.