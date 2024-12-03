Жительница Москвы утверждает, что едва не отравилась куриными наггетсами с неизвестной черной гнилью внутри.

Загадочная «чёрная гниль» в наггетсах из «Мираторга» испортила аппетит москвичке. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В компании заявили, что чёрная субстанция — это часть курицы — скорее всего, соединительные ткани. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ москвичка, она заказала пачку наггетсов от «Мираторга» через один из сервисов доставки. Срок годности был нормальным, а внешний вид полуфабрикатов не вызывал подозрений, поэтому для девушки стало настоящим шоком, когда, откусив кусочек жареной курицы, она обнаружила внутри странную чёрную субстанцию.

По словам покупательницы, у нее сразу началась тошнота — темный «сюрприз» оказался твердым на ощупь, излучал неприятный запах и напоминал что-то среднее между плесенью и фекалиями. Женщина обратилась в «Мираторг», и компания принесла ей извинения, пообещав провести внутреннее расследование для выяснения источника загадочной гнили.